"Втратили гідність": українці заважають миротворчості Трампа, — WP

Журналісти підкреслюють, що Трамп не надто переймається тим, як США сприйматимуть у світі, якщо Вашингтон "зрадить" Україну.

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Українці та палестинці заважають миротворчості президента США Дональда Трампа. Про це пише The Washington Post.

В цьому контексті згадується дзвінок Трампа президенту РФ Володимиру Путіну, який відбувся 12 лютого.

"Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна опинилася у стані екзистенціальної боротьби за виживання. Київ не хоче, щоб іноземні держави змушували його йти на поступки, і побоюється, що Трамп зменшить важелі впливу на Україну в гіпотетичній угоді з Росією", — йдеться у матеріалі.

Проте, зазначають автори статті, Трамп продовжує позиціювати себе як "неортодоксального миротворця", який готовий вести дискусії та знаходити рішення, на які інші не здатні. Він також не надто переймається питанням суверенітету України, пропонуючи зарезервувати за Сполученими Штатами багатство критично важливих корисних копалин країни в обмін на гарантії безпеки.

"Ваші політики втратили гідність. Зрада України після Афганістану матиме катастрофічні наслідки для сприйняття Америки у світі", — сказав журналістам український військовий офіцер на умовах анонімності.

Також у статті згадується бажання президента США депортувати палестинців з сектора Гази до сусідніх арабських країн.

На місці зруйнованого міста Трамп хоче побудувати курортну зону. Цю ідею відкинули як самі палестинці, так і Єгипет з Йорданією, куди Трамп пропонував їх відправити.

"Якщо політичні прагнення палестинців не мають значення для Трампа, то політичні занепокоєння українців також не мають значення — на превелику радість для тих, хто перебуває в найближчому оточенні Кремля", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть силою примусити Москву до угоди щодо України.

13 лютого видання The Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Європа незадоволена, що Трамп спочатку подзвонив Путіну.