Букмекеры назвали лидеров финала "Евровидение 2024": какой шанс Украины на победу (фото, видео)

Согласно прогнозу букмекеров, Украина попала в пятерку лидеров. Однако результат определит голосование.

Related video

11 мая в шведском городе Мальме пройдет заключительный этап 68-го международного песенного конкурса "Евровидение 2024" — Гранд-финал. Букмекеры 10 мая, после второго полуфинала, обновили прогноз и назвали фаворита, который может получить заветный хрустальный кубок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Eurovision World.

Как выглядит пятерка лидеров Евровидения 2024

По прогнозам букмекеров, сейчас в пятерку лидеров вошли представители таких стран:

Хорватия — 38%

Израиль — 25%

Швейцария — 11%

Франция — 6%

Украина — 4%.

Наименьшие шансы на победу имеют исполнители из Латвии, Сербии, Люксембурга, Португалии и Словении. Однако на конкурсе все решает голосование. Пока приходится только гадать, кто войдет в лидеры масштабного песенного шоу в этом году.

Ставки букмекеров на победу в финале "Евровидение 2024" Фото: eurovisionworld.com

Кто выступит в финале "Евровидения 2024"

Всего в финале Евровидения 2024 выступит 26 стран. Первой в финале выступит Швеция, которую представил Marcus & Martinus с песней Unforgettable. Второй соответственно выступит Украина, которую представляют alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Третьей — Германия, далее —Люксембург и завершат выступление пятерки Нидерланды с композицией Europapa.

Порядок выступления участников в финале "Евровидение 2024" Фото: eurovision.tv

Далее страны, которые прошли в финал выступят в такой последовальности:

6. Израиль: Eden Golan

7. Литва: Silvester Belt

8. Испания: Nebulossa

9. Эстония: 5MIINUST

10. Ирландия: Bambie Thug

11. Латвия: Dons

12. Греция: Марина Сатти

13. Великобритания: Olly Alexander

14. Норвегия: Gåte

15. Италия: Анджелина Манго

16. Сербия: TEYA DORA

17. Финляндия: Windows95man

18. Португалия: iolanda

19. Армения: LADANIVA

20. Кипр: Silia Kapsis

21. Швейцария: Nemo

22. Словения: Raiven

23. Хорватия: Baby Lasagna

24. Грузия: Nutsa Buzaladze

25. Франция: Slimane

26. Австрия: Kaleen.

Вы можете вспомним выступления всех участников конкурса "Евровидение 2024" насладиться кратким обзором 37 песен United By Music в официальном видео:

Напомним, 10 мая Фокус писал, кто победил во втором полуфинале конкурса "Евровидение 2024". По результатам голосования во втором полуфинале шесть стран попрощались с Евровидением в этом году.