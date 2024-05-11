Букмекеры назвали лидеров финала "Евровидение 2024": какой шанс Украины на победу (фото, видео)
Согласно прогнозу букмекеров, Украина попала в пятерку лидеров. Однако результат определит голосование.
11 мая в шведском городе Мальме пройдет заключительный этап 68-го международного песенного конкурса "Евровидение 2024" — Гранд-финал. Букмекеры 10 мая, после второго полуфинала, обновили прогноз и назвали фаворита, который может получить заветный хрустальный кубок. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Eurovision World.
Как выглядит пятерка лидеров Евровидения 2024
По прогнозам букмекеров, сейчас в пятерку лидеров вошли представители таких стран:
- Хорватия — 38%
- Израиль — 25%
- Швейцария — 11%
- Франция — 6%
- Украина — 4%.
Наименьшие шансы на победу имеют исполнители из Латвии, Сербии, Люксембурга, Португалии и Словении. Однако на конкурсе все решает голосование. Пока приходится только гадать, кто войдет в лидеры масштабного песенного шоу в этом году.
Кто выступит в финале "Евровидения 2024"
Всего в финале Евровидения 2024 выступит 26 стран. Первой в финале выступит Швеция, которую представил Marcus & Martinus с песней Unforgettable. Второй соответственно выступит Украина, которую представляют alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Третьей — Германия, далее —Люксембург и завершат выступление пятерки Нидерланды с композицией Europapa.
Далее страны, которые прошли в финал выступят в такой последовальности:
6. Израиль: Eden Golan
7. Литва: Silvester Belt
8. Испания: Nebulossa
9. Эстония: 5MIINUST
10. Ирландия: Bambie Thug
11. Латвия: Dons
12. Греция: Марина Сатти
13. Великобритания: Olly Alexander
14. Норвегия: Gåte
15. Италия: Анджелина Манго
16. Сербия: TEYA DORA
17. Финляндия: Windows95man
18. Португалия: iolanda
19. Армения: LADANIVA
20. Кипр: Silia Kapsis
21. Швейцария: Nemo
22. Словения: Raiven
23. Хорватия: Baby Lasagna
24. Грузия: Nutsa Buzaladze
25. Франция: Slimane
26. Австрия: Kaleen.
Вы можете вспомним выступления всех участников конкурса "Евровидение 2024" насладиться кратким обзором 37 песен United By Music в официальном видео:
Напомним, 10 мая Фокус писал, кто победил во втором полуфинале конкурса "Евровидение 2024". По результатам голосования во втором полуфинале шесть стран попрощались с Евровидением в этом году.