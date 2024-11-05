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Мир

Трамп против Харрис: на кого ставят букмекеры на президентских выборах в США

Дональд Трамп и Камала Харрис
Фото: Getty Images | Американцы активно делают ставки на победителя президентских выборов в США

В частности, авторитетное издание The Economist не смогло точно назвать имя будущего победителя. По подсчетам журналистов, Дональд Трамп и Камала Харрис имеют шансы 50/50. Отсутствие преимущества одного из кандидатов будет означать очень ожесточенную борьбу.

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Западные издания и букмекерские компании публикуют собственные прогнозы того, что победит в голосовании на президентских выборах в США — кандидат от Республиканцев, 45-й президент США Дональд Трамп или претендентка от Демократов, действующий вице-президент Камала Харрис. Фокус сделал подборку того, как медиа, букмекеры и гемблеры оценили шансы каждого из кандидатов на победу, и кто получит большинство в Конгрессе.

The Economist

Издание The Economist не смогло точно определить имя будущего победителя. Оба кандидата на высший пост в США имеют шансы 50/50. В то же время по Конгрессу оценки журналистов разделились: в случае с Сенатом (верхняя палата парламента) победу в 79 случаях из 100 получат республиканцы. Тогда как в Палате представителей демократы имеют шансы 56% против 44% на получение большинства.

Прогноз победителя на выборах президента США Fullscreen
Прогноз победителя на выборах президента США
Прогноз победителя в Сенат США Fullscreen
Прогноз победителя в Сенат США
Прогноз победителя в Палату представителей США Fullscreen
Прогноз победителя в Палату представителей США

Ставки на бирже Polymarket

Прогноз на криптобирже Polymarket однозначно показал победу Трампа с перевесом 61% против 39% у Харрис. Однако следует отметить, что указанные цифры не имеют соответствующей репрезентативности из-за того, что на этой платформе происходит сбор ставок на то, что по мнению тех, кто ставит средства, вероятно выиграет выборы.

Что касается Конгресса, то мнения беттеров совпадают с прогнозами СМИ. Победу республиканцев в Сенате предусматривают с вероятностью в 82%, тогда как Демократы получат минимальный успех в Палате представителей (51%).

Прогноз победителя в Палату представителей США Fullscreen
Прогноз победителя на выборах президента США
Кто победит на выборах президента и в Конгресс Fullscreen
Кто победит на выборах президента и в Конгресс

Прогнозы на бирже Kalshi

Ставки на бирже Kalshi также показывают, что республиканец Трамп побеждает демократку Харрис с результатом 56% против 44%. Что касается того, кто получит большинство в разных палатах Конгресса, то ситуация остается такой же — в Сенате торжествуют республиканцы (84%), а в Палате представителей — демократы с результатом 56% против 44%.

Кто победит на выборах президента США Fullscreen
Кто победит на выборах президента США
Кто победит на выборах в Конгресс США Fullscreen
Кто победит на выборах в Конгресс США

Прогноз популярного беттера в США

Активный беттер и игрок в покер Нейт Силвер сделал свой прогноз. По его прогнозам, у Камалы Харрис шансы немножко выше (50,015%), чем у Дональда Трампа (49.985%). В то же время многие симуляции голосования показали, что между кандидатами часто выпадал ничейный результат.

Прогноз Нейта Силвера на победителя выборов президента США Fullscreen
Прогноз Нейта Силвера на победителя выборов президента США

Напомним, Фокус писал о том, что как эксперты оценили шансы Трамп и Харрис на победу, и как каждый из них будет вести переговоры с Россией в случае победы на выборах.

Также мы рассказывали о том, что какие шансы у Харрис и Трампа и кто поддерживает политиков. Среди сторонников Камалы Харрис больше женщин, афроамериканцев и представителей других диаспор, белых мужчин с высшим образованием. Дональд Трамп больше нравится белым мужчинам без образования, которые живут в деревне. Накануне голосования рейтинги обоих кандидатов сравнялись.