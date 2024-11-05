Трамп против Харрис: на кого ставят букмекеры на президентских выборах в США

В частности, авторитетное издание The Economist не смогло точно назвать имя будущего победителя. По подсчетам журналистов, Дональд Трамп и Камала Харрис имеют шансы 50/50. Отсутствие преимущества одного из кандидатов будет означать очень ожесточенную борьбу.

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Западные издания и букмекерские компании публикуют собственные прогнозы того, что победит в голосовании на президентских выборах в США — кандидат от Республиканцев, 45-й президент США Дональд Трамп или претендентка от Демократов, действующий вице-президент Камала Харрис. Фокус сделал подборку того, как медиа, букмекеры и гемблеры оценили шансы каждого из кандидатов на победу, и кто получит большинство в Конгрессе.

The Economist

Издание The Economist не смогло точно определить имя будущего победителя. Оба кандидата на высший пост в США имеют шансы 50/50. В то же время по Конгрессу оценки журналистов разделились: в случае с Сенатом (верхняя палата парламента) победу в 79 случаях из 100 получат республиканцы. Тогда как в Палате представителей демократы имеют шансы 56% против 44% на получение большинства.

Прогноз победителя на выборах президента США

Прогноз победителя в Сенат США

Прогноз победителя в Палату представителей США

Ставки на бирже Polymarket

Прогноз на криптобирже Polymarket однозначно показал победу Трампа с перевесом 61% против 39% у Харрис. Однако следует отметить, что указанные цифры не имеют соответствующей репрезентативности из-за того, что на этой платформе происходит сбор ставок на то, что по мнению тех, кто ставит средства, вероятно выиграет выборы.

Что касается Конгресса, то мнения беттеров совпадают с прогнозами СМИ. Победу республиканцев в Сенате предусматривают с вероятностью в 82%, тогда как Демократы получат минимальный успех в Палате представителей (51%).

Прогноз победителя на выборах президента США

Кто победит на выборах президента и в Конгресс

Прогнозы на бирже Kalshi

Ставки на бирже Kalshi также показывают, что республиканец Трамп побеждает демократку Харрис с результатом 56% против 44%. Что касается того, кто получит большинство в разных палатах Конгресса, то ситуация остается такой же — в Сенате торжествуют республиканцы (84%), а в Палате представителей — демократы с результатом 56% против 44%.

Кто победит на выборах президента США

Кто победит на выборах в Конгресс США

Прогноз популярного беттера в США

Активный беттер и игрок в покер Нейт Силвер сделал свой прогноз. По его прогнозам, у Камалы Харрис шансы немножко выше (50,015%), чем у Дональда Трампа (49.985%). В то же время многие симуляции голосования показали, что между кандидатами часто выпадал ничейный результат.

Прогноз Нейта Силвера на победителя выборов президента США

Напомним, Фокус писал о том, что как эксперты оценили шансы Трамп и Харрис на победу, и как каждый из них будет вести переговоры с Россией в случае победы на выборах.

Также мы рассказывали о том, что какие шансы у Харрис и Трампа и кто поддерживает политиков. Среди сторонников Камалы Харрис больше женщин, афроамериканцев и представителей других диаспор, белых мужчин с высшим образованием. Дональд Трамп больше нравится белым мужчинам без образования, которые живут в деревне. Накануне голосования рейтинги обоих кандидатов сравнялись.