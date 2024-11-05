Трамп проти Гарріс: на кого ставлять букмекери на президентських виборах в США

Зокрема, авторитетне видання The Economist не змогло точно назвати ім'я майбутнього переможця. За підрахунками журналістів, Дональд Трамп та Камала Гарріс мають шанси 50/50. Відсутність переваги одного з кандидатів означатиме дуже запеклу боротьбу.

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Західні видання та букмекерські компанії публікують власні прогнози того, що переможе у голосуванні на президентських виборах у США — кандидат від Республіканців, 45-й президент США Дональд Трамп чи претендентка від Демократів, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Фокус зробив добірку того, як медіа, букмекери та гемблери оцінили шанси кожного з кандидатів на перемогу, і хто здобуде більшість в Конгресі.

The Ecomonist

Видання The Economist не змогло точно визначити ім'я майбутнього переможця. Обидва кандидати на найвищу посаду в США мають шанси 50/50. Водночас щодо Конгресу оцінки журналістів розділилися: у випадку з Сенатом (верхня палата парламенту) перемогу у 79 випадках зі 100 здобудуть республіканці. Тоді як у Палаті представників демократи мають шанси 56% проти 44% на здобуття більшості.

Прогноз переможця на виборах президента США

Прогноз переможця до Сенату США

Прогноз переможця до Палати представників США

Ставки на біржі Polymarket

Прогноз на криптобіржі Polymarket однозначно показав перемогу Трампа з перевагою 61% проти 39% у Гарріс. Однак слід відзначити, що вказані цифри не мають відповідної репрезентативності через те, що на цій платформі відбувається збір ставок на те, що на думку тих, хто ставить кошти, ймовірно виграє вибори.

Щодо Конгресу, то думки беттерів співпадають з прогнозами ЗМІ. Перемогу республіканців у Сенаті передбачають з ймовірністю у 82%, тоді як Демократи здобудуть мінімальний успіх у Палаті представників (51%).

Прогноз переможця на виборах президента США

Хто переможе на виборах президента і в Конгрес

Прогнози на біржі Kalshi

Ставки на біржі Kalshi також показують, що республіканець Трамп перемагає демократку Гарріс з результатом 56% проти 44%. Щодо того, хто здобуде більшість у різних палатах Конгресу, то ситуація залишається такою ж — у Сенаті тріумфують республіканці (84%), а в Палаті представників — демократи з результатом 56% проти 44%.

Хто переможе на виборах президента США

Хто переможе на виборах до Конгресу США

Прогноз популярного беттера в США

Активний беттер і гравець в покер Нейт Сілвер зробив свій прогноз. За його прогнозами, у Камали Гарріс шанси трошки вищі (50,015%), ніж у Дональда Трампа (49.985%). Водночас багато симуляцій голосування показали, що між кандидатами часто випадав нічийний результат.

Прогноз Нейта Сілвера на переможця виборів президента США

Нагадаємо, Фокус писав про те, що як експерти оцінили шанси Трамп і Гарріс на перемогу, і як кожен з них вестиме переговори з Росією у випадку перемоги на виборах.

Також ми розповідали про те, що які шанси в Гарріс і Трампа та хто підтримує політиків. Серед прихильників Камали Гарріс більше жінок, афроамериканців та представників інших діаспор, білих чоловіків з вищою освітою. Дональд Трамп більше подобається білим чоловікам без освіти, які живуть в селі. Напередодні голосування рейтинги обох кандидатів зрівнялись.