Італія визначилася з містом, яке прийме Євробачення-2022

Крім міста і місця проведення конкурсу, також названі дати півфіналів і фіналу.

Італійське місто Турин виграв гонку на право стати містом-організатором 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", обійшовши 16 претендентів, повідомляється на сайті Еurovision.

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Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 14 травня, на спортивно-концертній арені Pala Alpitour (Palasport Olimpico or PalaIsozaki), що вміщає 16,6 тис. глядачів, а півфінали пройдуть 10 і 12 травня.

[ + – ] Cпортивно-концертна арена Pala Alpitour вміщує понад 16 тисяч глядачів Фото: Pala Alpitour/Instagram

"Турин — ідеальне місто-господар для проведення 66-го конкурсу Євробачення. Як ми бачили під час зимових Олімпійських ігор 2006 року, PalaOlimpico перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом і відданістю міста Турин, який у травні наступного року зустріне тисячі вболівальників. Це буде перший конкурс пісні "Євробачення", який пройде в Італії за останні 30 років, і ми сповнені рішучості зробити його особливим", — заявив виконавчий продюсер конкурсу Мартін Естердал.

За його словами, інші міста, які претендували на право приймати конкурс, — не менш гідні, але Турин виявився кращим у цьому списку за низкою пунктів і вже пройшов випробування масовими заходами.

Італія втретє прийматиме міжнародний конкурс. Уперше він пройшов у Неаполі в 1965 році, а другий раз — у Римі в 1991-му. Цього разу перемогу для Італії в Роттердамі завоювали рокери з групи Måneskin.

Нагадаємо, учасники колективу Måneskin епатували публіку серією фотографій, на яких позують повністю оголеними. У наступному році музиканти приїдуть в Україну.