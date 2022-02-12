Нацвідбір на Євробачення-2022: група KALUSH заявила про фальшування голосів (відео)

Соліст гурту Олег Псюк пригрозив організатор судовими розглядами та заявив, що вся Україна бачила, як ведучий заходу Тимур Мірошниченко плутався під час оголошення результатів.

Одразу після завершення результатів національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2022, на якому перемогла співачка Аліна Паш, гурт KALUSH заявив про фальсифікацію голосів та пригрозив організаторам судом. Кадри того, що відбувається опубліковано на YouTube.

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Уточнимо, що під час оголошення результатів голосування ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко кілька разів плутався. Наприклад, дивлячись у конверт він сказав, що 2 бали отримує група Cloudless, а потім виправив себе – бали присуджувалися гурту Our Atlantic.

За кілька секунд аналогічна ситуація. Мірошниченко сказав, що 2 бали все-таки отримує гурт Cloudless. А Our Atlantic йдуть 3 бали.

Також не обійшлося і без технічних неполадок. Якоїсь миті пропала турнірна таблиця, а оскільки її не змогли "оживити" через кілька хвилин організатори вирішили поставити на паузу голосування глядачів.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, організатори вирішили підраховувати загальні бали (від журі та глядачів) самим, щоб не гаяти часу.

Після цього знову заплутався ведучий Мірошниченка, заявивши, що групі Our Atlantic таки поставили 2 бали. 3 бали дісталися Barleben, а Cloudless отримала 4 бали.

Після оголошення результатів Нацвідбору за лаштунками почався скандал, оскільки гурт KALUSH заявив про фальсифікації.

"Він плутався. Вся країна це бачила. Нас зараз дивляться 9 тисяч людей (соліст групи вів трансляцію за допомогою телефону – Ред.). Можете пояснити, чого тут фальсифікація? Мені здається, що тут є місце фальсифікації. Покажіть нам офіційну інформацію. Ви готові вирішувати це у судовому порядку?" – сказав Олег Псюк.

Згодом ведучий вирішив поспілкуватися і з одним із членів журі Ярославом Лодигіним.

"Тімур плутався, оскільки отримав "у вухо" редакторську помилку. Було багато номерів та цифр", — сказав він.

Переможниця Нацвідбору на "Миротворці"

Водночас уточнимо, що переможниця Нацвідбору Аліна Паш знаходиться у базі Миротворця. Співачку звинувачують у свідомому порушенні Державних кордонів з метою проникнення в анексований Крим та участь у спробах легалізації анексії півострова.

Нагадаємо, українська співачка Alina Pash перемогла у національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2022" і тепер представлятиме нашу країну в Турині.