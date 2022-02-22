Тепер офіційно: Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022

Група повідомила, що вирішила всі важливі питання зі суспільним мовником і готова представляти Україну на пісенному конкурсі.

Гурт Kalush Orchestra офіційно підтвердив свою участь на Євробаченні-2022, яке проводитимуть в італійському Турині. Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі піснею "Стефанія". Музиканти врегулювали всі важливі питання зі суспільним мовником і готові "разом привести Україну до успіху". Про це музичний гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Нарешті це сталося, ми разом зі "Суспільним" вирішили всі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху", — написали Kalush.

Крім того, музиканти подякували фанатам за підтримку в голосуванні глядачів. На національному відборі група посіла друге місце у фіналі та здобула найбільшу підтримку глядачів. Загалом група отримала 14 балів, із них максимальні 8 балів від глядачів і 6 балів від суддів.

"Постійно бачимо та відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело — 1 місце серед народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведемо", — заявила група.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для Сергія Притули в ефірі "Радіо Новое время" соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк підтвердив свої претензії до "Суспільного" з приводу непрозорості конкурсу національного відбору. Проте він підтвердив, що гурт поїде на Євробачення-2022 після узгодження всіх юридичних питань.

Раніше стало відомо, що переможниця національного відбору Аліна Паш не поїде на "Євробачення-2022". Це пов'язано зі скандалом, пов'язаним з її поїздкою до Криму. Крім того, Паш подала підроблений документ про законну поїздку до Криму.

До цього співачка розповіла, навіщо їздила до Росії, а також окупованого Криму та фотографувалася на Червоній площі в Москві. На фотографії дівчина в кофті "Kyiv is not Kiev". За її словами, це був пранк, а до Криму Аліна Паш їздила на весілля до подруги в законний спосіб.

Національний відбір на Євробачення-2022 відбувся 12 лютого, Аліна Паш стала переможницею конкурсу з піснею "Тіні забутих предків". До цього співачка звинуватила гурт Kalush Orchestra в плагіаті її пісні. Артистка зазначила, що музиканти вкрали партію контрабасу з її треку Bosorkanya та використали у своїй колядці.