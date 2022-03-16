Україна набрала в рейтингу "Євробачення-2022" рекордних 37%, обігнавши Італію на 22%

Kalush Orchestra після початку війни злетіли на вершину рейтингу букмекерів і продовжують іти у відрив від найближчих конкурентів.

До війни, 22 лютого в рейтингу букмекерів на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині (Італія) Україна, яку представляє реп-етно-гурт Kalush Orchestra, була на п'ятому місці. Перше місце тривалий час займали італійці — дует Mahmood та BLANCO.

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Але позиції України з початку російської військової агресії почали стрімко покращуватись — так світ виражав нашій країні підтримку.

Тиждень тому в Kalush Orchestra Kalush Orchestra було 27%, два дні тому 32% і сьогодні новий рекорд — 37%.

Найближча до нас Італія відстає на 22% — у них 15%. Замикає трійку лідерів Швеція — з 8%, а четверте і п'яте місця займає Великобританія та Греція — по 4%.

Зауважимо, що наш трек Stefania став уже якимось гімном боротьби України, хоч ця пісня лірична. Що не заважає в інтернеті створювати на неї патріотичні ролики.

Самі Kalush Orchestra перебувають зараз в Івано-Франківську, створили волонтерську організацію із 20 осіб, яка допомагає біженцям, та готуються знімати відео на свою конкурсну пісню.

Як писав раніше Фокус, багато знаменитостей, зокрема з Росії, виступили проти війни в Україні. Так репер Оксімірон скасував усі концерти у РФ та запланував серію благодійних антивоєнних концертів. Перший відбувся в Стамбулі 15 березня.

Російський рок-музикант Юрій Шевчук та гурт ДДТ записали нову пісню "Маленька смерть", присвячену подіям у Росії, які спричинила війна в Україні. Раніше Шевчук висловився проти війни в Україні, яку розв'язала Росія, заявивши, що не планує емігрувати й до кінця боротиметься всередині країни.