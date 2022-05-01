Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили трек Анджеліні Джолі (відео)

Музиканти впевнені, що знаменитість стане ангелом Миру для України.

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Представники України на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra та співачка Jerry Heil записали трек про Анджеліну Джолі.

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Новий хіт починається зі слів про Тену — богиню війни — персонажа Анджеліни Джолі у фільмі від Marvel "Вічні". Згодом знаменитість просять стати ангелом Миру в Україні та перетворити сміливих українців на надлюдей.

Jerry Heil зазначила, що раптовий візит голлівудської акторки є вкрай важливим для українців, адже привертає увагу світової громадськості до трагедії в Україні: "Учора надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі .. мені одразу прийшли рядки про "Вічних" і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів". Також українська артистка закликала інших світових зірок приїхати до України та побачити наслідки війни на власні очі.

[ + – ] Нова пісня українських музикантів присвячена Анджеліні Джолі

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі без попередження приїхала до українського Львова, де зустрілася з переселенцями та пораненими внаслідок війни людьми. Зірка не змогла стримати своїх сліз від розповідей очевидців та ховалася в львівському бомбосховищі під час повітряної тривоги.

Також Фокус писав про підготовку Kalush Orchestra до Євробачення-2022 в італійському Турині. Музиканти змінили свої сценічні образи.