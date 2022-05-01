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Jerry Heil та Kalush Orchestra присвятили трек Анджеліні Джолі (відео)

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Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі

Музиканти впевнені, що знаменитість стане ангелом Миру для України.

Представники України на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra та співачка Jerry Heil записали трек про Анджеліну Джолі.

Новий хіт починається зі слів про Тену — богиню війни — персонажа Анджеліни Джолі у фільмі від Marvel "Вічні". Згодом знаменитість просять стати ангелом Миру в Україні та перетворити сміливих українців на надлюдей.

Jerry Heil зазначила, що раптовий візит голлівудської акторки є вкрай важливим для українців, адже привертає увагу світової громадськості до трагедії в Україні: "Учора надихнулася прибуттям Анджеліни Джолі .. мені одразу прийшли рядки про "Вічних" і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла у Львів". Також українська артистка закликала інших світових зірок приїхати до України та побачити наслідки війни на власні очі.

Нова пісня українських музикантів присвячена Анджеліні Джолі

Нагадаємо, американська акторка Анджеліна Джолі без попередження приїхала до українського Львова, де зустрілася з переселенцями та пораненими внаслідок війни людьми. Зірка не змогла стримати своїх сліз від розповідей очевидців та ховалася в львівському бомбосховищі під час повітряної тривоги.

Також Фокус писав про підготовку Kalush Orchestra до Євробачення-2022 в італійському Турині. Музиканти змінили свої сценічні образи.