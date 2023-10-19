"Завжди готова": Доллі Партон спить із макіяжем на випадок землетрусу і зустрічі з папараці

Легендарна виконавиця кантрі-музики не зраджує своїй звичці понад сорок років.

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Ікона кантрі-музики Доллі Партон зізналася, що завжди спить із повним макіяжем, щоб її не застали зненацька папараці, якщо раптом станеться землетрус і їй доведеться вискочити на вулицю. 77-річна легендарна виконавиця розповіла, що така звичка з'явилася в неї відтоді, як у 1980-х роках вона приїхала до Лос-Анджелеса. Про це пише видання BangPremier.

У своїй новій книзі "За швами: Моє життя в стразах" вона написала: "Я вирішила, що не вийду на вулицю без макіяжу, на випадок, якщо там будуть камери! Я завжди буду готова до роботи!"

Проте Доллі підкреслила, що вона завжди ретельно очищає своє обличчя вранці, перш ніж наносити денний макіяж.

"Неважливо, коли ви чистите обличчя, головне, щоб ви чистили його один раз на день. Після того, як я прокидаюся, я виконую всі маленькі ритуали, а потім починаю все спочатку і маю гарний вигляд увесь день", — написала Партон, додавши, що це незмінне правило, тому що вона не хоче "лягати спати з Карлом, виглядаючи як відьма".

Карл Томас Дін і Доллі Партон познайомилися 1964 року, коли йому було 21 рік, а Доллі лише 18 років. Пізніше вони почали зустрічатися і одружилися 30 травня 1966 року в Рінголді, штат Джорджія.

У 2016 році, коли вони відновили обітниці на святкуванні 50-річчя весілля, Дін розповів, що коли вперше побачив Доллі, одразу вирішив, що одружиться з нею.

"І це був день, коли почалося моє життя", — сказав Карл.

Карл завжди уникав публічності і рідко супроводжує дружину на заходах. За словами Доллі, він бачив, як вона виступала тільки один раз.

Карл Томас Дін і Доллі Партон досі залишаються одне для одного найважливішими людьми. Доллі сказала, що є лише дві речі, які можуть змусити її вийти з дому без макіяжу: хвороба чоловіка і власна смерть.

Нагадаємо, Доллі Партон розповіла, чому відмовилася від чаювання з Кейт Міддлтон. Легендарна співачка пожартувала, що принцеса Уельська не захотіла піарити її новий альбом.