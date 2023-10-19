"Всегда готова": Долли Партон спит с макияжем на случай землетрясения и встречи с папарацци

Легендарная исполнительница кантри-музыки не изменяет своей привычке больше сорока лет.

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Икона кантри-музыки Долли Партон призналась, что всегда спит с полным макияжем, чтобы ее не застали врасплох папарацци, если вдруг произойдет землетрясение и ей придется выскочить на улицу. 77-летняя легендарная исполнительница рассказала, что такая привычка появилась у нее с тех пор, как в 1980-х годах она приехала в Лос-Анджелес. Об этом пишет издание BangPremier.

В своей новой книге "За швами: Моя жизнь в стразах" она написала: "Я решила, что не выйду на улицу без макияжа, на случай, если там будут камеры! Я всегда буду готова к работе!"

Тем не менее, Долли подчеркнула, что она всегда тщательно очищает свое лицо утром, прежде чем наносить дневной макияж.

"Неважно, когда вы чистите лицо, главное, чтобы вы чистили его один раз в день. После того, как я просыпаюсь, я выполняю все маленькие ритуалы, а затем начинаю все сначала и хорошо выгляжу весь день", – написала Партон, добавив, что это неизменное правило, потому что она не хочет "ложиться спать с Карлом, выглядя как ведьма".

Карл Томас Дин и Долли Партон познакомились в 1964 году, когда ему было 21 год, а Долли всего 18 лет. Позже они начали встречаться и поженились 30 мая 1966 года в Ринголде, штат Джорджия.

В 2016 году, когда они возобновили обеты на праздновании 50-летия свадьбы, Дин рассказал, что когда впервые увидел Долли, сразу решил, что женится на ней.

"И это был день, когда началась моя жизнь", – сказал Карл.

Карл всегда избегал публичности и редко сопровождает жену на мероприятиях. По словам Долли, он видел, как она выступала только один раз.

Карл Томас Дин и Долли Партон до сих пор остаются друг для друга самыми важными людьми. Долли сказала, что есть всего две вещи, которые могут заставить ее выйти из дома без макияжа: болезнь мужа и собственная смерть.

Напомним, Долли Партон рассказала, почему отказалась от чаепития с Кейт Миддлтон. Легендарная певица пошутила, что принцесса Уэльская не захотела пиарить ее новый альбом.