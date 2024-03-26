Бейонсе продемонстрировала стильный образ в джинсах и ковбойской шляпе (фото, видео)

Новый альбом Бейонсе на тему кантри выйдет через несколько дней. Накануне этого выхода певица представила свой ковбойский образ.

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Американская певица, актриса и танцовщица Бейонсе за несколько дней до выхода ее альбома Cowboy Carter продемонстрировала стройную фигуру в серии новых изображений, которыми она поделилась 25 марта в видеоформате, причем фотографии мелькают одна за другой на экране, сообщает Daily Mail.

Певица из Техаса надела сине-серые потертые джинсы с высокой талией, укороченную джинсовую комбинированную куртку, в руке она держала соответствующую сумочку.

Певица Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Свой стильный образ в западном стиле она дополнила белой ковбойской шляпой, шарфом с рисунком американского флага и ботинками на высоких каблуках. Также знаменитость выбрала большое серебряное ожерелье и солнцезащитные очки в стиле ретро. Волосы она уложила гламурными волнами.

Певица Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

На одном из изображений, представленных в видео, мама троих детей пьет напиток, предположительно сакэ Yuki No Bosha Junmai Ginjo, поскольку в кадрах видна соответствующая этикетка. Она добавила подпись: "4 дня до акта 2, Ковбой Картер".

Новый альбом Бейонсе на тему кантри называется Cowboy Carter выйдет 29 марта. Название альбома было объявлено через месяц после того, как она выпустила с него два сингла — Texas Hold' Em и 16 Carriages. На первой странице ее веб-сайта изображена обложка ее альбома — Бейонсе сидит на белой лошади с поясом с надписью "Ковбой Картер" — а на титульной странице сайта также написано "Ковбой Картер" и "Акт 2".

Cowboy Carter станет ее восьмым студийным альбомом, выпущенным на лейблах Parkwood Entertainment и Columbia Records.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что мать и дочери Бейонсе снялись с ней для журнала. Мать Бейонсе – парикмахер, и она передала дочери любовь к волосам и уходу за ними.