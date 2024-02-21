Мать и дочери Бейонсе снялись с ней для журнала (фото)
Мать Бейонсе – парикмахер, и она передала дочери любовь к волосам и уходу за ними.
42-летняя американская певица Бейонсе, которая сделала головокружительную карьеру на сцене, в продюсерской сфере, запустила успешный бренд одежды, теперь замахнулась на индустрию красоты и запустила собственную линию по уходу за волосами Cécred. В новом номере журнала Essence она продемонстрировала серию эффектных образов, в центре которых были волосы. Таким образом она заявила всему миру, что ее новый бренд подходит для всех типов и стилей волос.
На одном из изображений Бейонсе позирует, набросив на обнаженное тело коричневую шубу и обув туфли на каблуках.
Издание предлагает две разные обложки номера: на одной длинные светлые волосы артистки уложены прямыми и обернуты вокруг шеи, как шарф, а Бейонсе одета в лазурно-синий топ.
На другом у нее — мягкие кудри, собранные в высокий пучок. Бейонсе одета в бирюзовую водолазку, которую дополнила бриллиантовыми серьгами.
На фотографиях также представлены 70-летняя мать певицы, Тина Ноулз, а также ее дочери Блю Айви и Руми. Именно мать привила певице любовь к волосам, поскольку работала в парикмахерской.
"Я видела, как она моет голову шампунем и подстригает волосы, преображая женщин, заставляя их чувствовать себя действительно хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было больше, чем просто парикмахерская — это была терапия", – вспоминает героиня номера.
В той же парикмахерской она поняла, что хочет для себя другого будущего.
"Именно в ее салоне я осуществила свою мечту стать артисткой, вдохновленная одной из ее клиенток, которая оказалась оперной певицей. Я была очарована ее рассказами о недавней поездке в Германию. С трепетом я отчетливо помню, как говорила маме, что хочу быть такой же, как ее клиентка", – продолжила Бейонсе.
Тина приняла участие в фотосессии дочери, отражая путь, который они прошли вместе, чтобы сделать следующий большой шаг.
"Волосы всегда были важной частью нашей жизни. Точно так же, как мода спасла нашу семью, волосы — это то, как мы зарабатываем на жизнь. В культуре чернокожих с самого начала: если ты умеешь причесываться, ты никогда не обанкротишься. Я сказала это своим детям. Моя мама сказала мне это. Так что это всего лишь наше наследие, и этот момент полного цикла кажется потрясающим", – поделилась Тина.
Бейонсе удалось поучиться у лучших парикмахеров мира, и она понимает, что волосы не могут быть универсальными.
"Мы можем носить волосы натуральные, прямые, заплетенные в косы, плетения и парики. Есть сила в самовыражении и в том, чтобы чувствовать себя свободными появляться так, как мы захотим, с какими бы волосами мы ни выбрали. Для меня радость приходит от того, что я ставлю себя в приоритет и делаю свои волосы приоритетом. Для меня действительно важно уделять время священным ритуалам ухода за собой", – подчеркнула звезда.
Ранее Фокус писал, что дом, где провела детство Бейонсе, сгорел на Рождество.