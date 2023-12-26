Дом, где провела детство Бейонсе, сгорел на Рождество

Дом детства Бейонсе на Роуздейл-стрит загорелся рождественским утром и семье, которая там сейчас живет, пришлось спасаться в пижамах.

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Дом, в котором Бейонсе жила с рождения до пяти лет, чуть не сгорел дотла от пожара, который вспыхнул в рождественскую ночь. Причина возгорания на данный момент неизвестна, сообщили в пожарных службах. Об этом пишет Daily Mail.

Рождественским утром пожар уничтожил дом, где прошло детство уроженки Техаса и певицы Бейонсе.

Дом, где Бейонсе провела детство, сгорел

По данным телеканала KTRK, двухэтажный дом на Роуздейл-стрит, расположенный в районе Третьего района Хьюстона, начал гореть в 2 часа ночи в понедельник.

В этом доме Бейонсе и ее родители жили с момента рождения поп-дивы и пока ей не исполнилось пять лет.

"Здесь все началось — она прожила там до 1986 года — первые пять лет своей жизни", — рассказал Кит Розен, руководитель Хьюстонских исторических туров.

Семья Ноулз переехала из дома несколько десятилетий назад, и с тех пор у него сменилось несколько владельцев.

Нынешние жильцы — пара с двумя маленькими детьми – спаслись от огня, выбежав из дома в пижамах.

Причины возгорания устанавливаются, сообщили в пожарных службах.

Дом, где Бейонсе провела детство, сгорел

Хоть в доме Бейонсе жила только первые пять лет своей жизни, к нему водили экскурсии. Кит Розен, который с 2017 года проводит туры Бейонсе для членов BeyHive (так зовут ее фанатов), посетовал на пожар, добавив, что это одна из двух самых популярных остановок в его туристических экскурсиях.

"Люди, которые ездят в эти туры, — поклонники Бейонсе, фанаты. Посетить тот дом, где она родилась, — это все равно, что поехать в Вифлеем — место рождения их лидера", — отметил он.

"Это одна из двух самых популярных остановок в туре, вторая — дом в Парквуде, где семья жила после переезда из дома в Роуздейле. Почти 100% людей выходят, чтобы сфотографироваться и сделать селфи", — отметил Кит.

Напомним, сейчас 42-летняя Бейонсе и ее муж Jay-Z приобрели самое дорогое поместье в Калифорнии.

Звездная пара побила рекорд цен в Калифорнии, заплатив 200 миллионов долларов (свыше семи млрд гривен) за дом с видом на океан в Малибу.

Особняк является минималистическим шедевром, который задумал коллекционер искусства Уильям Белл, купивший недвижимость за 14,5 млн долларов в 2003 году. Для разработки проекта он привлек японского архитектора Тадао Андо, лауреата Притцкеровской премии, ответственного за роскошные бетонные конструкции в Азии, Европе и Северной Америке.