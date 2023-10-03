Бейонсе 56 раз выходила на сцену в шляпах от украинского дизайнера Руслана Багинского

Для шоу певицы Бейонсе украинский дизайнер создал три шляпы с широкими полями красного, серебристого и черного цветов.

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Американская певица и автор песен Бейонсе завершила свой мировой тур Renaissance World Tour, который был объявлен 1 февраля 2023 года в поддержку ее седьмого студийного альбома Renaissance. Чтобы подчеркнуть свои сценические образы певица выбрала шляпы от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Дизайнер Руслан Багинский на своей странице в Instagram поделился видео, в котором показал все образы Бейонсе в шляпе своего бренда.

Для шоу певицы дизайнер создал три шляпы с широкими полями красного, серебристого и черного цветов, которые дополнили ее невероятно эффектный образ. В результате Бейонсе выходила в них на сцену 56 раз.

"56 раз мы видели нашу мечту на сцене. Я невероятно горжусь быть частью всего этого. Это было приключение! Спасибо невероятной команде, которая помогла этому состояться. Буду помнить это всегда", — написал Руслан Багинский.

Что известно о Руслане Багинском

Багинский Руслан Владимирович — украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров. Основатель бренда Ruslan Baginskiy. Родился 5 сентября 1989 года во Львове. В 20 лет начал работать стилистом. Первые головные уборы начал изготавливать для съемок в 2011-м году[. Увлекшись этим ремеслом и желая начать собственное дело, начал самостоятельно изучать принципы создания шляп и аксессуаров.

В 2016 переехал в Киев, где открыл собственный шоурум. В этом же году на Багинского обратили внимание такие издания как Harper's Bazaar UA, Elle UA, L'Officiel Homme UA и Harper's Bazaar, где вышли интервью с дизайнером и съемки с его аксессуарами.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поздравила Бейонсе с днем рождения. 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл публично поздравила американскую певицу Бейонсе с 42-м днем рождения, который она отметила 4 сентября.