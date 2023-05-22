Бейонсе с мужем приобрели самое дорогое поместье в Калифорнии (фото)

Роскошное жилье находится на берегу океана в Малибу.

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41-летняя американская певица Бейонсе и ее муж Jay-Z приобрели самое дорогое поместье в Калифорнии. Об этом пишет TMZ.

Звездная пара побила рекорд цен в Калифорнии, заплатив 200 миллионов долларов (свыше семи млрд гривен) за дом с видом на океан в Малибу.

Это самая высокая стоимость поместья в Голден-Стейте. Бейонсе и Jay-Z "украли" рекорд у своего нового соседа, венчурного капиталиста-миллиардера Марка Андрисена, который в 2021 году заплатил 177 миллионов долларов за соседний дом.

Особняк является минималистическим шедевром, который задумал коллекционер искусства Уильям Белл, купивший недвижимость за 14,5 млн долларов в 2003 году. Для разработки проекта он привлек японского архитектора Тадао Андо, лауреата Притцкеровской премии, ответственного за роскошные бетонные конструкции в Азии, Европе и Северной Америке.

Сзади поместья внутренние дворики ведут к бассейну, кабинке и ровной травяной лужайке, расположенной на скале с видом на пляж.

Новое имение Бейонсе и Jay-Z

Дом занимает площадь около 40 000 квадратных футов. Историческое соглашение переосмысливает рынок роскоши в Южной Калифорнии, который в этом году замедлился из-за раскаленной "пандемии" на рынке жилья.

Напомним, Бейонсе обвиняют в неуплате налогов на сумму 2,7 млн долларов.

Также Фокус писал о новом жилье Рианны за 780 млн гривен.