Бейонсе обвинили в неуплате налогов на 2,7 млн долларов

Артистка подала петицию, в которой оспаривает предъявленные суммы.

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41-летняя всемирно известная американская певица в стиле R’n’B, Бейонсе, собирающая полные стадионы в любом уголке планеты, попалась на неуплате налогов на сумму 2,7 миллиона долларов, сообщает Page Six.

Согласно Уведомлению о недостаче средств, включенному в судебные документы Службы внутренних доходов (IRS) заявило, что миссис Картер задолжала 805 850 долларов за 2018 год и 1 442 747 долларов – за 2019 год, а также дополнительные 449 719,40 долларов США в виде комбинированных штрафов за эти годы.

Музыкальная суперзвезда оспаривает заявление IRS о том, что она должна правительству США такую сумму.

По информации из документов Налогового суда США, Бейонсе подала петицию, в которой утверждала, что руководящий орган допустил несколько ошибок в своих определениях ее налоговых деклараций за 2018 и 2019 годы.

Так, певица пытается оспорить через своего адвоката, что следует разрешить постатейный вычет в размере 868 766 долларов, который был благотворительным взносом в 2018 году. Не совсем понятно, о какой благотворительности конкретно идет речь, но, как известно, в 2013 году звезда основала BeyGood Foundation. Эта организация помогает в образовании, оказании помощи при стихийных бедствиях, психическом здоровье и других вопросах.

Бейонсе является одной из самых успешных певиц в мире Фото: Instagram beyonce

Коме того, на протяжении всей своей карьеры певица поддерживала множество других благотворительных организаций.

В петиции также утверждалось, что IRS якобы запретила часть вычетов доходов от бизнеса Бейонсе, коммунальных услуг, страхования, управленческих сборов, юридических и профессиональных услуг за 2018 и 2019 годы соответственно.

Адвокат певицы Майкл С. Коэн надеется, что вопрос решится в ближайшее время.

Собственный капитал Бейонсе составляет 500 миллионов долларов, не считая состояния мужа Джей Зи в 2,8 миллиарда долларов. Певица и бывшая участница Destiny’s Child уже несколько десятилетий занимает лидирующие позиции в чартах и зарабатывает деньги на своей певческой карьере, включая продажу более 200 миллионов пластинок по всему миру и распродажу нескольких арен и стадионов для ее концертов.

Ранее Фокус писал, что американский пастор назвала Бейонсе ведьмой.