Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток у Каліфорнії (фото)

Розкішне житло розташоване на березі океану в Малібу.

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41-річна американська співачка Бейонсе та її чоловік Jay-Z придбали найдорожчий маєток у Каліфорнії. Про це пише TMZ.

Зіркова пара побила рекорд цін у Каліфорнії, заплативши 200 мільйонів доларів (понад сім млрд гривень) за будинок з видом на океан у Малібу.

Це найвища вартість маєтку в Голден-Стейті. Бейонсе та Jay-Z "вкрали" рекорд у свого нового сусіда, венчурного капіталіста-мільярдера Марка Андріссена, який у 2021 році заплатив 177 мільйонів доларів за сусідній будинок.

Особняк є мінімалістичним шедевром, який задумав колекціонер мистецтва Вільям Белл, який придбав нерухомість за 14,5 мільйонів доларів у 2003 році. Для розробки проєкту він залучив японського архітектора Тадао Андо, лауреата Прітцкерівської премії, відповідального за розкішні бетонні конструкції в Азії, Європі та Північній Америці.

Ззаду маєтку внутрішні дворики ведуть до басейну, кабінки та рівної трав’яної галявини, розташованої на скелі з видом на пляж.

Новий маєток Бейонсе та Jay-Z

Будинок займає площу майже 40 000 квадратних футів. Історична угода переосмислює ринок розкоші в Південній Каліфорнії, який цього року сповільнився внаслідок розпеченої "пандемії" на ринку житла.

Нагадаємо, Бейонсе звинувачують у несплаті податків на суму 2,7 млн доларів.

Також Фокус писав про нове житло Ріанни за 780 млн гривень.