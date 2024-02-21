Мати і дочки Бейонсе знялися з нею для журналу (фото)

Мати Бейонсе — перукарка, і вона передала доньці любов до волосся і догляду за ним.

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42-річна американська співачка Бейонсе, яка зробила карколомну кар'єру на сцені, у продюсерській сфері, запустила успішний бренд одягу, тепер замахнулася на індустрію краси і запустила власну лінію з догляду за волоссям Cécred. У новому номері журналу Essence вона продемонструвала серію ефектних образів, у центрі яких було волосся. Таким чином вона заявила всьому світу, що її новий бренд підходить для всіх типів і стилів волосся.

На одному із зображень Бейонсе позує, накинувши на оголене тіло коричневу шубу і взувши туфлі на підборах.

Видання пропонує дві різні обкладинки номера: на одній довге світле волосся артистки укладене прямим і обгорнуте навколо шиї, як шарф, а Бейонсе вдягнена в блакитно-синій топ.

На іншому в неї — м'які кучері, зібрані у високий пучок. Бейонсе одягнена в бірюзову водолазку, яку доповнила діамантовими сережками.

На фотографіях також представлені 70-річна мати співачки, Тіна Ноулз, а також її доньки Блю Айві та Румі. Саме мати прищепила співачці любов до волосся, оскільки працювала в перукарні.

"Я бачила, як вона миє голову шампунем і підстригає волосся, перетворюючи жінок, змушуючи їх почуватися справді добре. Озираючись назад, я розумію, що це було більше, ніж просто перукарня — це була терапія", — згадує героїня номера.

У тій же перукарні вона зрозуміла, що хоче для себе іншого майбутнього.

"Саме в її салоні я здійснила свою мрію стати артисткою, натхненна однією з її клієнток, яка виявилася оперною співачкою. Я була зачарована її розповідями про нещодавню поїздку до Німеччини. З трепетом я чітко пам'ятаю, як говорила мамі, що хочу бути такою ж, як її клієнтка", — продовжила Бейонсе.

Тіна взяла участь у фотосесії доньки, відображаючи шлях, який вони пройшли разом, щоб зробити наступний великий крок.

Тіна Ноулз

"Волосся завжди було важливою частиною нашого життя. Так само, як мода врятувала нашу сім'ю, волосся — це те, як ми заробляємо на життя. У культурі чорношкірих із самого початку: якщо ти вмієш зачісуватися, ти ніколи не збанкрутуєш. Я сказала це своїм дітям. Моя мама сказала мені це. Так що це всього лише наша спадщина, і цей момент повного циклу здається приголомшливим", — поділилася Тіна.

Бейонсе вдалося повчитися у найкращих перукарів світу, і вона розуміє, що волосся не може бути універсальним.

"Ми можемо носити волосся натуральне, пряме, заплетене в коси, плетіння і перуки. Є сила в самовираженні і в тому, щоб почуватися вільними з'являтися так, як ми захочемо, з яким би волоссям ми не вибрали. Для мене радість приходить від того, що я ставлю себе в пріоритет і роблю своє волосся пріоритетом. Для мене дійсно важливо приділяти час священним ритуалам догляду за собою", — підкреслила зірка.

Раніше Фокус писав, що будинок, де провела дитинство Бейонсе, згорів на Різдво.