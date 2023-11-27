Бейонсе кардинально изменила цвет волос

Певица появилась в новом образе на допремьерном показе своего фильма

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42-летняя американская певица появилась на премьере фильма о ее мировом туре Renaissance в кардинально непохожем для нее образе. Фото нового образа певицы опубликовала 68-летняя итальянский модельер Донатилла Версаче в своем инстаграме.

Для этого события певица не просто выбрала необычный образ, но и кардинально изменила имидж.

Певица покрасила карамельный оттенок своих волос в холодный блонд. Именно на премьере звезда появилась в новом образе. Певица не стала подбирать волосы и дала волю длинным белым прядям.

Относительно одежды, которую выбрала певица. Она надела серебристое платье в пол из коллекции Versace, которое имеет откровенное V-образное декольте. Дополнила платье певица высокими латексными перчатками в тон и босоножками идентичного цвета.

Бейонсе не стала перенасыщать свой образ и из украшений только имела длинные серьги также серебряного цвета. И хотя шея звезды довольно таки сразу бросается в глаза, она не натянула никаких украшений.

Что касается макияжа. Бейонсе также не стала делать выразительный макияж — легкие розовые губы, серебристые тени на глазах и немного туши.

Известно, что допремьерный показ состоялся в Беверли-Хиллз. Поддержать в этот день певицу пришли ее коллеги по сцене Destiny's Child — 52-летняя Келли Роуленд в образе от Jean Paul Gautier, 43-летняя Мишель Уильямс одета в Bishme Cromartie, 42-летние Литоя Лакетт и ЛаТавия Роберсон в образах от Temraza.

Также на презентации появились 35-летняя американская певица Lizzo в образе от House Of Harry Halim, сестры-певицы Холли и Хлоя Бейли в образах от Lost in Echo и Laquan Smith, 30-летняя американская певица Виктория Моне в образе от Theophilio и 26-летняя американская модель Лори Харви в Mugler.

Документальный фильм Renaissance: A Film by Beyonce был снят по мотивам грандиозного мирового тура певицы. Это фильм-концерт, цель которого показать преданность певицы своей карьере, поклонникам и творчеству, а также ее трудолюбие и желание делать все идеальным. Мировой тур певицы наделал сколько шума. Его посетило около 3 миллионов поклонников звезды. Именно поэтому этот исторический факт был снят. Документальная лента продолжительностью около трех часов запланирована презентоваться с 1 декабря в украинском прокате.

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