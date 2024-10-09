Бейонсе разом із мамою відвідала премію Glamour Women 2024 (фото)
Співачка прийшла на захід, щоб підтримати свою маму. Тіна Ноулз стала лауреатом премії "Жінка року" за версією популярного глянцю.
Знаменита американська співачка й актриса Бейонсе у вівторок, 8 жовтня, ввечері в Нью-Йорку відвідала церемонію вручення премії "Жінка року 2024" за версією модного журналу Glamour, повідомляє Daily Mail.
На зірковому заході 43-річна 32-разова володарка премії "Греммі" приєдналася до своєї 70-річної мами, модельєра Тіни Ноулз, і близької подруги, співачки та моделі Келлі Роуленд. Бейонсе позувала для фотографій у компанії зірок у шикарному готелі Times Square EDITION.
Для виходу у світ Бейонсе одягла довгу спідницю із золотистого шовку та обтислу світло-жовту кофту з короткими рукавами. Вбрання виконавиці вигідно підкреслило її струнку фігуру. Свій гламурний образ вона доповнила туфлями на високій золотій платформі, розкішним бежевим пальтом з хутряним коміром, сонцезахисними окулярами та жовтими рукавичками в сіточку. У руках у неї була коричнева сумочка-клатч.
Цього року мама Бейонсе Тіна Ноулз була удостоєна звання "Жінка року" за версією журналу Glamour разом з кількома іншими матерями зірок першої величини, зокрема й мамою співачки Біллі Айліш Меггі Берд.
Тіна на червоній доріжці блищала в красивому чорному брючному костюмі. Шовкове вбрання дизайнерки одягу складалося з ефектного піджака незвичайного крою з відкритими плечима з оригінальним декором у вигляді квітки лілії. Свій образ Тіна доповнила чорним шкіряним клатчем і смарагдовим намистом.
Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що Бейонсе з чоловіком вийшла на публіку на тлі скандалу з Пі Дідді.