Бейонсе разом із мамою відвідала премію Glamour Women 2024 (фото)

Співачка прийшла на захід, щоб підтримати свою маму. Тіна Ноулз стала лауреатом премії "Жінка року" за версією популярного глянцю.

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Знаменита американська співачка й актриса Бейонсе у вівторок, 8 жовтня, ввечері в Нью-Йорку відвідала церемонію вручення премії "Жінка року 2024" за версією модного журналу Glamour, повідомляє Daily Mail.

На зірковому заході 43-річна 32-разова володарка премії "Греммі" приєдналася до своєї 70-річної мами, модельєра Тіни Ноулз, і близької подруги, співачки та моделі Келлі Роуленд. Бейонсе позувала для фотографій у компанії зірок у шикарному готелі Times Square EDITION.

Для виходу у світ Бейонсе одягла довгу спідницю із золотистого шовку та обтислу світло-жовту кофту з короткими рукавами. Вбрання виконавиці вигідно підкреслило її струнку фігуру. Свій гламурний образ вона доповнила туфлями на високій золотій платформі, розкішним бежевим пальтом з хутряним коміром, сонцезахисними окулярами та жовтими рукавичками в сіточку. У руках у неї була коричнева сумочка-клатч.

Бейонсе

Цього року мама Бейонсе Тіна Ноулз була удостоєна звання "Жінка року" за версією журналу Glamour разом з кількома іншими матерями зірок першої величини, зокрема й мамою співачки Біллі Айліш Меггі Берд.

Тіна на червоній доріжці блищала в красивому чорному брючному костюмі. Шовкове вбрання дизайнерки одягу складалося з ефектного піджака незвичайного крою з відкритими плечима з оригінальним декором у вигляді квітки лілії. Свій образ Тіна доповнила чорним шкіряним клатчем і смарагдовим намистом.

Тіна Ноулз — мама співачка Бейонсе Фото: Getty Images

Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що Бейонсе з чоловіком вийшла на публіку на тлі скандалу з Пі Дідді.