Бейонсе вместе с мамой посетила премию Glamour Women 2024 (фото)

Певица пришла на мероприятие, чтобы поддержать свою маму. Тина Ноулз стала лауреатом премии "Женщина года" по версии популярного глянца.

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Знаменитая американская певица и актриса Бейонсе во вторник, 8 октября, вечером в Нью-Йорке посетила церемонию вручения премии "Женщина года 2024" по версии модного журнала Glamour, сообщает Daily Mail.

На звездном мероприятии 43 -летняя 32-кратная обладательница премии "Грэмми" присоединилась к своей 70-летней маме, модельеру Тине Ноулз и близкой подруге, певице и модели Келли Роуленд. Бейонсе позировала для фотографий в компании звезд в шикарном отеле Times Square EDITION.

Для выхода в свет Бейонсе надела длинную юбку из золотистого шелка и обтягивающий светло-желтую кофту с короткими рукавами. Наряд исполнительницы выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Свой гламурный образ она дополнила туфлями на высокой золотой платформе, роскошным бежевым пальто с меховым воротником солнцезащитными очками и желтыми перчатками в сеточку. В руках у нее была коричневая сумочка-клатч.

Бейонсе

В этом году мама Бейонсе Тина Ноулз была удостоена звания "Женщина года" по версии журнала Glamour вместе с несколькими другими матерями звезд первой величины, включая маму певицы Билли Айлиш Мэгги Бэрд.

Тина на красной дорожке блистала в красивом черном брючном костюме. Шелковый наряд дизайнера одежды состоял из эффектного пиджака необычного кроя с открытыми плечами с оригинальным декором в виде цветка лилии. Свой образ Тина дополнила черным кожаным клатчем и изумрудным ожерельем.

Тина Ноулз — мама певица Бейонсе Фото: Getty Images

Ранее, 9 октября, Фокус писал о том, что Бейонсе с мужем вышла на публику на фоне скандала с Пи Дидди.