Дефицит валюты растет: в НБУ продали максимальный объем долларов в 2023 году

А с начала 2023 года Нацбанк, чтобы удержать баланс на валютном рынке, продал 19,267 миллиарда долларов.

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Национальный банк Украины (НБУ) в сентябре 2023 года на межбанковском валютном рынке продал 2,691 миллиарда долларов. Такие объемы валюты регулятор не продавал с января этого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Всего с начала года НБУ, чтобы поддержать баланс на валютном рынке, продал 19,267 миллиарда долларов.

Но почти все расходы компенсируются за счет международной помощи. По информации Министерства финансов, в сентябре нашей стране партнеры и союзники выделили 3 миллиарда долларов.

Фото: НБУ

Грантовые средства, которые предоставлялись на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в сентябре 2023 года:

Европейский Союз — 1,6 миллиарда долларов (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки — 1,25 миллиарда долларов (грант);

Всемирный банк под гарантии Великобритании — 100 миллионов долларов (льготное финансирование).

К слову, с июля 2023 года Нацбанк продолжает вводить Стратегию смягчения валютных ограничений. Так, 19 августа заработали новые правила торговли валютой. Также регулятор хочет улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой. В Нацбанке уверены, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при обмене валют.

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А с 29 августа Нацбанк изменил следующие правила:

отменил требование предоставить подтверждение или обязательство, если гражданину нужно безналично купить валюту. Однако сохраняются лимиты: в течение месяца можно обменять не более 50 тысяч грн в одном банке;

гражданам разрешили безналично покупать валюты на 200 тысяч грн (ранее — на 100 тыс. грн), чтобы потом положить на депозит от трех месяцев.

Напомним, НБУ 14 сентября снова внес изменения в учетную ставку – второй раз за несколько месяцев. Так, с 15 числа учетная ставка снизилась до 20%. Как объяснил глава регулятора Андрей Пышный, этот шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.

Также Фокус писал, что украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.