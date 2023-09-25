Будет еще ниже: в НБУ объяснили, как изменится учетная ставка до конца 2023 года

В Национальном банке состоялось заседание монетарного комитета, в ходе которого участники обсудили, возможно ли продлевать политику регулятора по дальнейшему снижению учетной ставки.

Related video

Уровень учетной ставки в Украине, который сейчас находится на уровне 20%, может снизиться еще больше. С таким вариантом развития событий согласны все представители комитета по монетарной политике Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что 13 сентября в НБУ состоялась дискуссия касаемо учетной ставки. Так, все участники согласились с тем, что Нацбанк не откажется от цикла снижения учетной ставки, если будут сохранены признаки снижения инфляции и устойчивость валютного рынка.

Важно

Война не помеха: украинские банки установили исторический рекорд в 2023 году

Также в комитете согласны с тем, что смягчение процентной политики и дальше будет происходить параллельно с мерами валютной либерализации и переходом от фиксированного курса к режиму управляемой курсовой гибкости.

"Большинство членов комитета ожидают снижения учетной ставки до 18% к концу 2023 года. Они считают, что несмотря на лучшую, чем ожидалось, текущую макроэкономическую ситуацию, регулятор должен учитывать существующие риски, баланс которых в последние месяцы даже несколько ухудшился", – сказано в сообщении Нацбанка.

При этом в комитете придерживаются мнения, что если смягчения процентной политики будут преждевременными, то это может оказать негативный эффект на макрофинансовой устойчивости. Исправить решения будет сложно, поскольку на это уйдет много времени и ресурсов.

Напомним, НБУ 14 сентября решил снова изменить учетную ставку – второй раз за несколько месяцев. Так, с 15 числа учетная ставка была снижена до 20%. Как объяснил глава регулятора Андрей Пышный, этот шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности.

Что такое учетная ставка

Так Национальный банк Украины фактически определяет, сколько будут стоить деньги в экономике. Если уровень инфляции повышается, то увеличивается и размер учетной ставки. Для банков учетная ставка служит своеобразным ориентиром для того, чтобы определить процентные ставки по вкладам и займам.

Напомним, впервые с начала полномасштабной войны учетная ставка была снижена НБУ 28 июля 2023. Тогда уровень понизили с 25% до 22%. Также НБУ улучшил макроэкономический прогноз на 2023/2024 годы.

Важно

Нервный сентябрь. Как меняется курс гривны и почему все ждут решений НБУ

Отметим также, что в начале сентября аналитики инвестиционной компании Dragon Capital опубликовали улучшенный прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года.