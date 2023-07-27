Даже без "зернового коридора": в НБУ прогнозируют ускорение роста экономики Украины

В Национальном банке сообщили, что стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке сделали возможным начало цикла снижения учетной ставки.

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В Украине впервые с 2022 года будет снижена учетная ставка. Так, Национальный банк 27 июля объявил, что снизил учетную ставку с 25% до 22%. Новый показатель начнет действовать с 28 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

Скорее всего, это не последнее снижение учетной ставки. Так, в официальном релизе Нацбанка сказано о "цикле снижения". При этом отмечается, что изменения будут происходить плавно – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка. Прогнозируется также, что несмотря на снижение ставки, гривневые депозиты все равно будут выгодными.

"Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", – отмечают в пресс-службе.

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Еще в НБУ улучшили макроэкономический прогноз на 2023/2024 годы. В частности, теперь регулятор считает, что инфляция будет на уровне 10,6% (в предыдущем прогнозе показатель составлял 14,8%), а рост ВВП – 2,9% (было только 2%).

"Новый макропрогноз построен на консервативном предположении об отсутствии "зернового коридора" и дальше. Возобновление его функционирования или расширение альтернативных маршрутов будет способствовать увеличению экспортных возможностей, а следовательно, и более активному экономическому восстановлению", — сказано в сообщении НБУ.

При этом в Национальном банке предупреждают, что в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы.

"Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС", – заявили в Национальном банке Украины.

Напомним, 25 июля 2022 года Фокус писал, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках. Также в НБУ 12 июня объяснили, как обменивать иностранные банкноты с признаками значительного износа или повреждения. Так, владельцу такой банкноты, независимо от года выпуска, могут предложить осуществить операцию инкассо, которая составляет 15-20% от суммы банкнот.