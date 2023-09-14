Во второй раз за год: Нацбанк снова снизил учетную ставку

14 сентября Национальный банк снова изменил уровень учетной ставки на фоне благоприятный экономических условий.

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Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 14 сентября, решил снизить учетную ставку с 22% до 20% годовых с 15 числа. Об этом во время брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, дальнейшее замедление инфляции и способность регулятора поддерживать курсовую устойчивость, позволяют продолжить цикл снижения ставки и сохранить достаточную привлекательности сбережений в гривне.

"Такой шаг поддержит восстановление экономики и не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности", — сказал он.

Также в НБУ собираются пересмотреть параметры операционного дизайна монетарной политики. Так, снизится доля остатков срочных депозитов физических лиц, учитываемая при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты. Так появятся новые стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов, заявляют в Нацбанке. Эти изменения начнут действовать с 18 сентября 2023 года.

"В дальнейшем предполагается продолжение цикла снижения учетной ставки, реализация которого будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки для устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции", — отметили в НБУ.

Что такое учетная ставка

С ее помощью Нацбанк фактически определяет, сколько стоят деньги в экономике. Если уровень инфляции повышается, то увеличивается и размер учетной ставки. Также банки ориентируются на учетную ставку для того, чтобы определить процентные ставки по вкладам и займам.

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Банки меняют условия по депозитам: что изменится для вкладчиков

Напомним, впервые с 2022 года учетная ставка была снижена НБУ 28 июля 2023. Уровень был снижен с 25% до 22%. Тогда же в НБУ улучшили макроэкономический прогноз на 2023/2024 годы. В частности, теперь регулятор считает, что инфляция будет на уровне 10,6% (в предыдущем прогнозе показатель составлял 14,8%), а рост ВВП – 2,9% (было только 2%).

Также напомним, что в июле в Украине в июне показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого уровня – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.