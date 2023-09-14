Вдруге за рік: Нацбанк знову знизив облікову ставку

14 вересня Національний банк знову змінив рівень облікової ставки на тлі сприятливих економічних умов.

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Національний банк України (НБУ) у четвер, 14 вересня, вирішив знизити облікову ставку з 22% до 20% річних із 15 числа. Про це під час брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, подальше сповільнення інфляції та здатність регулятора підтримувати курсову стійкість, дають змогу продовжити цикл зниження ставки та зберегти достатню привабливість заощаджень у гривні.

"Такий крок підтримає відновлення економіки і не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності", — сказав він.

Також у НБУ збираються переглянути параметри операційного дизайну монетарної політики. Так, знизиться частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати. Так з'являться нові стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів, заявляють у Нацбанку. Ці зміни почнуть діяти з 18 вересня 2023 року.

"Надалі передбачається продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови для стійкості валютного ринку та стійкого зниження інфляції", — зазначили в НБУ.

Що таке облікова ставка

З її допомогою Нацбанк фактично визначає, скільки коштують гроші в економіці. Якщо рівень інфляції підвищується, то збільшується і розмір облікової ставки. Також банки орієнтуються на облікову ставку для того, щоб визначити процентні ставки за вкладами і позиками.

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Нагадаємо, вперше з 2022 року облікова ставка була знижена НБУ 28 липня 2023 року. Рівень було знижено з 25% до 22%. Тоді ж у НБУ поліпшили макроекономічний прогноз на 2023/2024 роки. Зокрема, тепер регулятор вважає, що інфляція буде на рівні 10,6% (у попередньому прогнозі показник становив 14,8%), а зростання ВВП — 2,9% (було лише 2%).

Також нагадаємо, що в липні в Україні в червні показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого рівня — 12,8% порівняно з червнем 2022 року.