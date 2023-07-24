Нижче було тільки до війни: як в Україні змінилися ціни та інфляція

В Україні почали знижуватися ціни на деякі продукти та товари. Пояснюємо, які чинники на це впливають.

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В Україні в червні 2023 року індекс споживчих цін майже не змінився. Причина: показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого рівня. Про це йдеться в огляді Інституту економічних досліджень.

Так, за даними місячного економічного моніторингу, проведеного фахівцями Інституту, ціни в червні залишилися на травневому рівні. Але в дослідженні не враховувалося підвищення тарифу на електроенергію.

"Ціни залишилися на тому самому рівні через уповільнення інфляції в Україні. Зараз найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення — 12,8% порівняно з червнем 2022 року", — ідеться в повідомленні.

Якщо на початку війни індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3-4%, то за останні 12 місяців темпи знизилися до 1%. Це відбувалося через обмежену купівельну спроможність споживачів і стабільний курс гривні, що стримувало зростання цін на імпорт і сприяло зниженню інфляційних очікувань.

Що подешевшало?

За даними Інституту, індекс споживчих цін зріс на 0,8% у червні. Але на це вплинуло те, що зріс тариф на електроенергію:

для більшості господарств — на 83%;

для тих, хто споживав понад 250 кіловат щомісяця — на 57%.

У червні знижувалися ціни на пальне, але з поверненням у липні довоєнного оподаткування все ще може змінитися. Ціни на крупи та соняшникову олію в червні теж продовжували знижуватися. Також, як зазначають фахівці, почалося сезонне зниження цін на одяг і взуття.

Що буде з інфляцією далі

11 липня голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснив у своєму Telegram-каналі, що вже в липні потенціал до подальшого скорочення річної інфляції з липня буде вичерпано, оскільки зникне ефект від вищої бази порівняння у 2022 році. Ба більше, на інфляційні процеси почнуть впливати ефекти, пов'язані з поверненням довоєнних податків на паливо та підривом Каховської ГЕС.

"У другому півріччі інфляція має стабілізуватися в межах 13-14%. Але є й хороша новина: швидша дезінфляція каталізуватиме ухвалення очікуваного рішення правлінням НБУ щодо зниження відсоткової ставки вже на найближчому засіданні. Воно відбудеться 27 липня", — написав політик.

Нагадаємо, що незважаючи на уповільнення інфляції, в Україні до кінця літа таки можуть подорожчати деякі продукти. Так, за інформацією керівника Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса, яку він озвучив в ефірі Українського радіо 29 червня, продукти можуть додати в ціні на 5-15%.