"На 5-15%": в Україні найближчим часом можуть подорожчати продукти, експерт назвав причини

Виплати за оренду, сплата за електрику за підвищеннями цінами, забов'язання заробітних плат та обслуговування приміщення змусить бізнес підвищити вартість продуктів у торгівельних точках.

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Продукти в магазинах можуть подорожчати на 5-15 %, оскільки з 30 червня почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Про це заявив керівник Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос в ефірі Українського радіо.

Зростання вартості на ринку енергетики може потягнути за собою зростання цін на продукти та товари першої необхідності. З його слів, у ціні на частину з них також закладена вартість електроенергії.

Кривонос вважає, що великі торгівельні мережі здатні "розкидати" збільшення вартості окремих товарів на широкий обсяг покупців. Це дозволить зробити підвищення не дуже помітним, проте на 5-15 % продукти в магазинах таки можуть подорожчати. На його думку, відповідне підвищення спричинила не тільки вартість електроенергії.

"Вони на сьогодні зростають через багато факторів, серед них — й підвищення цін на електрику", – пояснив він.

Кабмін, на думку експерта, сподівається на адаптацію підприємців до нових умов. Передумов для того, що бізнес не використовуватиме електрику в пікові години, немає.

Магазини зазнають втрат у певних напрямках, зокрема щодо оренди, електрики, заробітних плат та обслуговування приміщення, залу. Чверть витрат, зі слів Кривоноса, вища, а в деяких менша — може дійсно припадати на електрику.

"Тому здорожчання може відбуватися на 5-15 %", – додав він.

Принагідно експерт торкнувся й питання анонсованого подорожчання палива через повернення акцизів та ПДВ на пальне. Навіть зростання на 5-10% провокує й підвищення цін на продукти, які потрібно довозити до торгівельних точок.

Нагадаємо, 23 червня економіст Олександр Гончаров заявив, що підвищення цін на електроенергію у липні — явище не ізольоване. З його слів, воно неминуче призведе до зростання цін практично на все в Україні, причому дуже швидко.