"На 5-15%": в Украине в ближайшее время могут подорожать продукты, эксперт назвал причины

Выплаты за аренду, оплата за электричество по повышенным ценам, обязательства заработных плат и обслуживание помещения заставит бизнес повысить стоимость продуктов в торговых точках.

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Продукты в магазинах могут подорожать на 5-15 %, поскольку с 30 июня начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Об этом заявил руководитель Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос в эфире Украинского радио.

Рост стоимости на рынке энергетики может повлечь за собой рост цен на продукты и товары первой необходимости. По его словам, в цене на часть из них также заложена стоимость электроэнергии.

Кривонос считает, что крупные торговые сети способны "разбросать" увеличение стоимости отдельных товаров на широкий объем покупателей. Это позволит сделать повышение не очень заметным, однако на 5-15 % продукты в магазинах таки могут подорожать. По его мнению, соответствующее повышение вызвала не только стоимость электроэнергии.

"Они на сегодня растут из-за многих факторов, среди них — и повышение цен на электричество", — пояснил он.

Кабмин, по мнению эксперта, надеется на адаптацию предпринимателей к новым условиям. Предпосылок для того, что бизнес не будет использовать электричество в пиковые часы, нет.

Магазины несут потери в определенных направлениях, в частности по аренде, электричеству, заработным платам и обслуживанию помещения, зала. Четверть расходов, по словам Кривоноса, выше, а в некоторых меньше — может действительно приходиться на электричество.

"Поэтому подорожание может происходить на 5-15 %", — добавил он.

Попутно эксперт коснулся и вопроса анонсированного подорожания топлива из-за возврата акцизов и НДС на топливо. Даже рост на 5-10% провоцирует и повышение цен на продукты, которые нужно довозить до торговых точек.

Напомним, 23 июня экономист Александр Гончаров заявил, что повышение цен на электроэнергию в июле — явление не изолированное. По его словам, оно неизбежно приведет к росту цен практически на все в Украине, причем очень быстро.