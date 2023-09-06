Международные резервы Украины упали впервые за полгода. Причины объяснил Нацбанк

После исторического рекорда в июле этого года международные резервы снизились почти до 40,4 миллиарда долларов, или на 3,2%. Это произошло не только из-за ситуации на валютном рынке страны, но и в результате сокращения международной помощи.

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Кроме нахождения баланса между спросом и предложением на отечественном валютном рынке, факторами снижения объемов международных резервов стали несколько причин. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Среди основных предпосылок регулятор финансового сектора указывает выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в сумме 306,5 миллиона долларов, из которых 169,1 миллиона долларов — долг перед Всемирным банком, 63,7 миллиона — за обслуживание и погашение валютных облигаций внутреннего государственного займа, остальные — долг перед другими международными кредиторами. Также Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 миллиона долларов.

В то же время на валютные счета правительства в НБУ поступило 1 664,4 миллиона долларов, что определенным образом компенсировало внешние выплаты Украины.

Всего в августе чистая продажа валюты НБУ, по последним данным регулятора, составила 2 449,3 миллиона долларов. К тому же украинцы стали активнее скупать валюту в банках — чистая покупка валюты составила за этот период 148,9 миллиона. При этом, как писал Фокус, Нацбанк изменил правила безналичной продажи валюты населению, а также обновил порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте.

Кроме того, как отмечает регулятор, была осуществлена переоценка финансовых инструментов, что позволило повысить их стоимость на 120,5 миллиона долларов. Таким образом текущий объем международных резервов сейчас обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Напомним, что в июле международные резервы Украины выросли на 11,89 миллиарда долларов по сравнению с началом 2023 года, второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины. В то же время Нацбанк прогнозирует, что на конец 2025 года международные резервы достигнут 44,1 миллиарда долларов.