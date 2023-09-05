Нацбанк назвал приоритетный способ расчета украинцев за товары и услуги

По данным НБУ, украинцы, несмотря на второй год войны, продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам с платежными картами.

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Украинцы на одну покупку при оплате банковской картой в торговых сетях тратят в среднем 310 грн, а онлайн — 495 грн. Такие цифры содержатся в обзоре Национального банка Украины (НБУ) за II квартал 2023 года.

Статистика использования платежных карт, по информации НБУ, свидетельствует, что, несмотря на второй год войны, украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным расчетам. По данным НБУ, 9 из 10 операций с платежными картами — безналичные.

При этом в банке отмечают, что доля безналичных операций во II квартале 2023 года по сумме находится на уровне 62,1% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству — достигает 92,8% (за I квартал 2023 года — 69,4% и 94% соответственно).

Также в НБУ приводят анализ распределения безналичных операций по их видам, который свидетельствует, что во II квартале этого года больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (46,4% и 72,6% соответственно). Там было осуществлено 1242,5 млн операций на сумму 385,2 млрд грн, сообщают в Нацбанке.

Переводы с карты на карту во II квартале 2023 года, по информации НБУ, составляли треть по сумме (32,1%) и почти десятую часть по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,9% по сумме и 14,6% по количеству.

По данным НБУ, средняя сумма одной операции во II квартале 2023 года составляла:

в торговой сети — 310 грн (в I квартале этого года — 344 грн),

по переводу с карты на карту — 1 829 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 495 грн (460 грн).

Напомним, ранее НБУ изменил правила безналичной продажи валюты украинцам. В постановлении Нацбанка указано, что гражданам теперь не будут объяснять, зачем им нужно получить безналичную валюту. Также увеличили сумму, которую можно обменять и положить на депозит, со 100 тыс. до 200 тыс. грн.

Также 10 августа в НБУ объяснили, почему снижается инфляция и что еще может измениться.