Нацбанк назвав пріоритетний спосіб розрахунку українців за товари та послуги

За даними НБУ, українці, попри другий рік війни, продовжують надавати перевагу безготівковим розрахункам з платіжними картками.

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Українці на одну покупку при оплаті банківською карткою в торговельних мережах витрачають в середньому 310 грн, а онлайн – 495 грн. Такі цифри містяться в огляді Національного банку України (НБУ) за II квартал 2023 року.

Статистика використання платіжних карток, за інформацією НБУ, свідчить, що, попри другий рік війни, українці продовжують надавати перевагу безготівковим розрахункам. За даними НБУ, 9 із 10 операцій з платіжними картками – безготівкові.

При цьому в банку зазначають, що частка безготівкових операцій в ІІ кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за I квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Також в НБУ наводять аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами, який свідчить, що у II кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн, повідомляють у Нацбанку.

Перекази з картки на картку у II кварталі 2023 року, за інформацією НБУ, становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

За даними НБУ, середня сума однієї операції в II кварталі 2023 року становила:

в торговельній мережі – 310 грн (у I кварталі цього року – 344 грн),

з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 495 грн (460 грн).

Нагадаємо, раніше НБУ змінив правила безготівкового продажу валюти українцям. У постанові Нацбанку вказано, що громадянам тепер не пояснюватимуть, навіщо їм потрібно отримати безготівкову валюту. Також збільшили суму, яку можна обміняти й покласти на депозит, зі 100 тис. до 200 тис. грн.

Також 10 серпня в НБУ пояснили, чому знижується інфляція і що ще може змінитися.