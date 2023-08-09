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Діджитал

Термінали більше не потрібні: смартфони в Україні "навчили" приймати оплату картками

платежі, банківська картка, телефон
Завдяки новому додатку, українці зможуть приймати платежі та оплачувати покупки без касових або банківських терміналів

Fondy Terminal приймає всі види безконтактних карт, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і смартгодинники.

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В Україні запустили мобільний застосунок Fondy Terminal, який дає змогу розплачуватися за товари та послуги за допомогою смартфона як онлайн, так і офлайн, минаючи касові апарати та банківські термінали. Про це пише медіа dev.ua.

Додаток на основі POS-технологій дає змогу під'єднувати торгові точки і касирів без реєстрації. Також для проведення операцій з цим додатком не потрібні дозволи та інші паперові документи. Щоб отримати оплату, підприємець вказує суму угоди в застосунку, а покупець для оплати прикладає картку або гаджет до девайса з застосунком. Чек можна надіслати на пошту або в месенджері.

Fondy Terminal приймає всі види безконтактних карт, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і смартгодинники. Ось що говорить про цей застосунок засновниця міжнародного платіжного сервісу для підприємців з усього світу Валерія Вагоровська.

"Звичайний мобільний телефон на ОС Android стає повноцінним POS-терміналом. Це сучасна альтернатива обмеженому у функціоналі та дорогому в обслуговуванні касовому обладнанню", — сказала вона.

Хто може користуватися Fondy Terminal

  • касири;
  • фрилансери;
  • працівники мобільної торгівлі;
  • працівники у сфері послуг;
  • оператори служб доставки.

Зазначимо, що користуватися додатком Fondy Terminal можуть ті власники смартфонів, у яких на телефонах Android OS 8.0 і всіх наступних версій.

На початку серпня стало відомо про те, що в Україні вперше у світі запустили нову систему онлайн-платежів DAF. Digital Authentication Framework дає можливість клієнтам банку проходити автентифікацію тільки під час першої операції з коштами. Усі інші транзакції DAF схвалює автоматично.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, чи користуються українці онлайн-банкінгом. Загалом третина українців заходить у банківський мобільний застосунок або онлайн-банкінг щодня, а дехто робить це щонайменше кілька разів на тиждень.