Оплата мобільного та комунальних послуг: чи користуються українці онлайн-банкінгом
Загалом третина українців заходить в банківський мобільний застосунок чи онлайн-банкінг щодня, а деякі роблять це як мінімум кілька разів на тиждень.
Українці продовжують активно користуватися цифровими каналами для здійснення банківських операцій. Так, 94% власників карток зараз використовують цифровий банкінг, причому переважна більшість з них (75%) роблять це у мобільному застосунку. Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки хочуть повністю перейти у діджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень. Про це йдеться у дослідженні компанії Mastercard, результати якого отримав Фокус.
Зазначається, що українці усе частіше користуються цифровим банкінгом — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.
Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:
- поповнення мобільного рахунку;
- переказ коштів з картки на картку;
- оплата комунальних послуг;
- донати;
- оплата кредиту;
- купівля транспортних квитків;
- відкриття депозитів та платіжних карток.
"Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко та безпечно — у будь-який час та у найбільш зручний спосіб. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектору у часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками. Це стало можливим завдяки багаторічним зусиллям усіх учасників фінансового ринку та відкритості українців до інноваційних рішень", — зазначила Анна Онищенко, віцепрезидентка з роботи з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові.
Щодо додаткового функціоналу у цифровому банкінгу, то українці хотіли б користуватися наступними послугами:
- можливість оформити платіжну картку онлайн — про це зазначили 61% опитаних;
- управління рахунками різних банків в одному застосунку — 52%;
- придбання криптовалюти — 27%;
- купівлю квитків на транспорт — 27%;
- отримання фінансових консультацій з управління активами — 22%;
- можливість купувати цінні папери та акції — 21%.
Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року в Україні запрацювало нове покоління системи електронних платежів (СЕП). За інформацією Нацбанку, відтепер СЕП працює у цілодобовому режимі.
"З 1 квітня 2023 року всі міжбанківські платіжні операції здійснюватимуться виключно через СЕП нового покоління", — наголосили в НБУ.
Також Фокус розповідав, що наприкінці 2022 року в НБУ представили концепцію е-гривні — електронної форми грошової одиниці України. Наразі розробляються варіанти того, як функціонуватиме цифрова гривня, від чого залежатимуть її основні характеристики.