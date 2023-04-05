Оплата мобільного та комунальних послуг: чи користуються українці онлайн-банкінгом

Загалом третина українців заходить в банківський мобільний застосунок чи онлайн-банкінг щодня, а деякі роблять це як мінімум кілька разів на тиждень.

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Українці продовжують активно користуватися цифровими каналами для здійснення банківських операцій. Так, 94% власників карток зараз використовують цифровий банкінг, причому переважна більшість з них (75%) роблять це у мобільному застосунку. Крім цього, понад половина опитаних українців (51%) стверджує, що в найближчі два роки хочуть повністю перейти у діджитал-банкінг, без відвідування фізичних банківських відділень. Про це йдеться у дослідженні компанії Mastercard, результати якого отримав Фокус.

Зазначається, що українці усе частіше користуються цифровим банкінгом — про це заявляють 43% опитаних респондентів. Загалом, третина українців (31%) заходить до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу щодня, ще 41% роблять це як мінімум декілька разів на тиждень.

Найпопулярнішими операціями у цифровому банкінгу серед українців стали:

поповнення мобільного рахунку;

переказ коштів з картки на картку;

оплата комунальних послуг;

донати;

оплата кредиту;

купівля транспортних квитків;

відкриття депозитів та платіжних карток.

"Цифровізація банківських рішень надає українцям можливість отримувати якісні фінансові послуги швидко та безпечно — у будь-який час та у найбільш зручний спосіб. Цифрова трансформація стала запорукою стійкості фінансового сектору у часи повномасштабної війни, забезпечуючи безперебійний доступ українців до управління своїми рахунками. Це стало можливим завдяки багаторічним зусиллям усіх учасників фінансового ринку та відкритості українців до інноваційних рішень", — зазначила Анна Онищенко, віцепрезидентка з роботи з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові.

Щодо додаткового функціоналу у цифровому банкінгу, то українці хотіли б користуватися наступними послугами:

можливість оформити платіжну картку онлайн — про це зазначили 61% опитаних;

управління рахунками різних банків в одному застосунку — 52%;

придбання криптовалюти — 27%;

купівлю квитків на транспорт — 27%;

отримання фінансових консультацій з управління активами — 22%;

можливість купувати цінні папери та акції — 21%.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року в Україні запрацювало нове покоління системи електронних платежів (СЕП). За інформацією Нацбанку, відтепер СЕП працює у цілодобовому режимі.

"З 1 квітня 2023 року всі міжбанківські платіжні операції здійснюватимуться виключно через СЕП нового покоління", — наголосили в НБУ.

Також Фокус розповідав, що наприкінці 2022 року в НБУ представили концепцію е-гривні — електронної форми грошової одиниці України. Наразі розробляються варіанти того, як функціонуватиме цифрова гривня, від чого залежатимуть її основні характеристики.