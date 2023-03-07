Платіжні послуги в Україні почнуть працювати по-новому: що зміниться з 1 квітня

Паралельно з впровадженням IBAN з'явиться технологічна можливість приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів.

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З 1 квітня 2023 року в Україні почне працювати нове покоління системи електронних платежів (СЕП). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Повідомляється, що НБУ врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті. Тому з квітня СЕП працюватиме у рамках міжнародного стандарту ISO 20022 та у цілодобовому режимі. Станом на сьогодні система працює у режимі 23/7.

Паралельно з впровадженням IBAN з'явиться технологічна можливість приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів у нашій країні.

НБУ, зокрема, встановив, що:

стандарт ISO 20022 уніфікує платіжні документи, створює єдині принципи для їх заповнення та обробки, розширює додаткову інформацію про реквізитний склад платіжної інструкції, що дає змогу забезпечити автоматизацію платіжних операцій та підвищити рівень обслуговування клієнтів;

цілодобовий режим роботи СЕП передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без зупинення роботи цієї системи та миттєвий перехід від поточного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того календарного дня, де її проведено через СЕП.

"З 1 квітня 2023 року всі міжбанківські платіжні операції здійснюватимуться виключно через СЕП нового покоління", — наголосили в НБУ.

За даними Нацбанку, у 2022 році через СЕП пройшло майже 363 млн. платежів на суму понад 133 трлн грн. При цьому кількість операцій у системі за минулий рік скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати із 2021 роком.

31 січня 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про використання в Україні електронних грошей. Це означає, що українцям тепер можна, наприклад, платити електронними грошима за комунальні послуги (якщо організація приймає такі платежі). Крім того, закон про електронні гроші дозволяє підтверджувати угоди за допомогою електронних версій платежів.

Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року в НБУ представили концепцію е-гривні — електронної форми грошової одиниці України. Наразі розробляються варіанти того, як функціонуватиме цифрова гривня, від чого залежатимуть її основні характеристики.