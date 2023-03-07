Платежные услуги в Украине начнут работать по-новому: что изменится с 1 апреля

Параллельно с внедрением IBAN появится технологическая возможность для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей.

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С 1 апреля 2023 года в Украине заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сообщается, что НБУ урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте. Поэтому с апреля СЭП будет работать в рамках международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме. По состоянию на сегодня система работает в режиме 23/7.

Параллельно с внедрением IBAN появится технологическая возможность для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в нашей стране.

НБУ, в частности, установил, что:

стандарт ISO 20022 унифицирует платежные документы, создает единые принципы для их заполнения и обработки, расширяет дополнительную информацию реквизитный состав платежной инструкции, что дает возможность обеспечить автоматизацию платежных операций и повысить уровень обслуживания клиентов;

круглосуточный режим работы СЭП предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы этой системы и мгновенный переход от текущего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться по счету участника СЕП датой того календарного дня, где она проведена через СЭП.

"С 1 апреля 2023 года все межбанковские платежные операции будут осуществляться исключительно через СЭП нового поколения", — подчеркнули в НБУ.

По данным Нацбанка, в 2022 году через СЭП прошло почти 363 млн платежей на сумму свыше 133 трлн грн. При этом количество операций в системе за прошлый год сократились на 18,7%, если сравнивать с 2021 годом.

К слову, 31 января 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал закон об использовании в Украине электронных денег. Это значит, что украинцам теперь можно, например, платить электронными деньгами за коммунальные услуги (если организация принимает такие платежи). Кроме того, закон об электронных деньгах позволяет подтверждать сделки с помощью электронных версий платежей.

Также напомним, что в конце 2022 года в НБУ представили концепцию е-гривны — электронной формы денежной единицы Украины. Сейчас разрабатываются варианты того, как будет функционировать цифровая гривна, от чего будут зависеть ее основные характеристики.