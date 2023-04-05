Оплата мобильного и коммунальных услуг: пользуются ли украинцы онлайн-банкингом

В целом треть украинцев заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг каждый день, а некоторые делают это как минимум несколько раз в неделю.

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Украинцы продолжают активно использовать цифровые каналы для осуществления банковских операций. Так, 94% держателей карт сейчас используют цифровой банкинг, причем подавляющее большинство из них (75%) делают это в мобильном приложении. Кроме этого, более половины опрошенных украинцев (51%) утверждают, что в ближайшие два года хотят полностью перейти в диджитал-банкинг, без посещения физических банковских отделений. Об этом говорится в исследовании компании Mastercard, результаты которого получил Фокус.

Украинцы все чаще пользуются цифровым банкингом – об этом заявляют 43% опрошенных респондентов. В общей сложности, треть украинцев (31%) заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг ежедневно, еще 41% делают это как минимум несколько раз в неделю.

Самыми популярными операциями в цифровом банкинге среди украинцев стали:

пополнение мобильного счета;

перевод средств с карты на карту;

оплата коммунальных услуг;

донаты;

оплата кредита;

покупка транспортных билетов;

открытие депозитов и платежных карт.

"Цифровизация банковских решений предоставляет украинцам возможность получать качественные финансовые услуги быстро и безопасно – в любое время и наиболее удобным способом. Цифровая трансформация стала залогом устойчивости финансового сектора во время полномасштабной войны, обеспечивая бесперебойный доступ украинцев к управлению своими счетами. Это стало возможным благодаря многолетним усилиям всех участников финансового рынка и открытости украинцев к инновационным решениям", – отметила Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

Что касается дополнительного функционала в цифровом банкинге, то украинцы хотели бы воспользоваться следующими услугами:

возможность оформить платежную карту онлайн – об этом отметили 61% опрошенных;

управление счетами разных банков в одном приложении — 52%;

приобретение криптовалюты — 27%;

покупку билетов на транспорт — 27%;

получение финансовых консультаций по управлению активами — 22%;

возможность покупать ценные бумаги и акции – 21%.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Украине заработало новое поколение системы электронных платежей (СЭП). По информации Нацбанка, теперь СЭП работает в круглосуточном режиме.

"С 1 апреля 2023 года все межбанковские платежные операции будут осуществляться исключительно через СЭП нового поколения", — отметили в НБУ.

Также Фокус рассказывал, что в конце 2022 года в НБУ представили концепцию е-гривны – электронной формы денежной единицы Украины. Разрабатываются варианты того, как будет функционировать цифровая гривна, от чего будут зависеть ее основные характеристики.