Терминалы больше не нужны: смартфоны в Украине "научили" принимать оплату картами

Fondy Terminal принимает все виды бесконтактных карт, а также платежи через Apple Pay, Google Pay и смарт-часы.

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В Украине запустили мобильное приложение Fondy Terminal, которое позволяет расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона как онлайн, так и офлайн, минуя кассовые аппараты и банковские терминалы. Об этом пишет медиа dev.ua.

Приложение на основе POS-технологий позволяет подключать торговые точки и кассиров без регистрации. Также для проведения операций с этим приложением не нужны разрешения и прочие бумажные документы. Чтобы получить оплату, предприниматель указывает сумму сделки в приложении, а покупатель для оплаты прикладывает карту или гаджет к девайсу с приложением. Чек можно отправить на почту или в мессенджере.

Fondy Terminal принимает все виды бесконтактных карт, а также платежи через Apple Pay, Google Pay и смарт-часы. Вот что говорит об этом приложении основательница международного платежного сервиса для предпринимателей со всего мира Валерия Вагоровская.

"Обычный мобильный телефон на ОС Android становится полноценным POS-терминалом. Это современная альтернатива ограниченному в функционале и дорогостоящему в обслуживании кассовому оборудованию", — сказала она.

Кто может пользоваться Fondy Terminal

кассиры;

фрилансеры;

работники мобильной торговли;

работники в сфере услуг;

операторы служб доставки.

Отметим, что пользоваться приложением Fondy Terminal могут те владельцы смартфонов, у которых на телефонах Android OS 8.0 и всех последующих версий.

В начале августа стало известно о том, что в Украине впервые в мире запустили новую систему онлайн-платежей DAF. Digital Authentication Framework дает возможность клиентам банка проходить аутентификацию только во время первой операции со средствами. Все остальные транзакции DAF одобряет автоматически.

Напомним, в апреле мы писали о том, пользуются ли украинцы онлайн-банкингом. В целом треть украинцев заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг каждый день, а некоторые делают это как минимум несколько раз в неделю.