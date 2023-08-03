В Украине впервые в мире запустили новую систему онлайн-платежей DAF: что изменится

Digital Authentication Framework дает возможность клиентам банка проходить аутентификацию только во время первой операции со средствами. Все остальные транзакции DAF одобряет автоматически.

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Visa и "Приватбанк" впервые в мире запустили в Украине программу цифровой аутентификации платежей, которая сделает онлайн-покупки быстрее и удобнее для украинцев. Информация об этом появилась на сайте "Приватбанка" в четверг, 3 августа.

По словам заместителя Председателя правления ПриватБанка по технологическим и операционным вопросам Мариуша Качмарека, 26 мая в Украине провели первую в мире транзакцию DAF 3DS. Современные технологии помогают уменьшить риск мошенничества и повысить удобство для клиентов.

Что такое система DAF и как она работает

Digital Authentication Framework — это обновление программы Visa Secure, которая основана на технологии 3-D Secure (3DS) и требует прохождения многоэтапной проверки для идентификации клиента банком.

С DAF активная аутентификация нужна только для первой трансакции, последующие же трансакции одобряются автоматически. Поэтому покупатели онлайн-магазинов будут испытывать меньше неудобств, а продавцы поднимут суммы выручки от продаж.

"Новое приложение DAF 3DS еще больше улучшит процесс осуществления онлайн-платежей, сочетая безопасность и удобство", — подчеркнул глобальный руководитель направления аутентификации и идентификации Visa Мэтт Шарпентье.

Напомним, в апреле мы писали о том, пользуются ли украинцы онлайн-банкингом. В целом треть украинцев заходит в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг каждый день, а некоторые делают это как минимум несколько раз в неделю.

А в конце 2022 года в НБУ представили концепцию е-гривны – электронной формы денежной единицы Украины. Разрабатываются варианты того, как будет функционировать цифровая гривна, от чего будут зависеть ее основные характеристики.