Не нужно подтверждать: НБУ изменил правила безналичной продажи валюты украинцам

В постановлении Нацбанка указано, что граждане теперь не будут объяснять, зачем им нужно получить безналичную валюту. Также увеличили сумму, которую можно обменять и положить на депозит, со 100 тыс. до 200 тыс. грн.

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В Национальном банке Украины приняли решение об изменениях правил продажи валюты гражданам Украины. В частности, смягчили или отменили определенные запреты, которые ввели с началом полномасштабной войны. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Пресс-служба сообщила, что внесены изменения в Постановление Правления Нацбанка №18 от 24 февраля 2022 года. В частности, принято Постановление №104 от 28 августа 2023 года, которое должно облегчить процесс покупки валюты — сделает его "удобным и безопасным".

Новации касаются изменения ограничений на безналичный обмен гривны на валюту, утверждает пресс-служба.

НБУ о валюте: что изменится для украинцев

Начиная с 29 августа 2023 года, вступают в действие следующие правила:

отменяется требование предоставить подтверждение или обязательство, если гражданину нужно безналично купить валюту. Однако сохраняются лимиты: в течение месяца можно обменять не более 50 тыс. грн в одном банке;

гражданам разрешено безналично покупать валюты на 200 тыс. грн (ранее — на 100 тыс. грн), чтобы потом положить на депозит от трех месяцев.

Постановление Нацбанка дает возможность "минимизировать множественность обменных курсов", указано в сообщении пресс-службы. В результате граждане переориентируются с покупки валюты за наличные на покупку за безнал. И будет получено еще одно следствие — "уменьшится разница между наличным и официальным курсом".

Напоминаем, с июля 2023 года НБУ начал вводить Стратегию смягчения валютных ограничений. В рамках этой Стратегии 19 августа внесены изменения в торговлю валютой. В частности, планируют улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой. Например, должно быть указано точное название, адрес, контакты учреждения, в которое пришел покупатель, и размещен телефон "Горячей линии" Нацбанка, куда можно пожаловаться.

Тем временем экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который выехал на лечение за границу, получил новое подозрение. Начиная с 24 августа его подозревают не только в убытках "Укргазбанка" в размере 206 млн грн, но и в создании преступной группировки.