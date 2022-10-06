"Узнал из СМИ": экс-глава НБУ Кирилл Шевченко отреагировал на оглашение подозрения

Шевченко подтвердил слухи, что находится на лечении за границей, и пожаловался на политическое давление на протяжении двух лет.

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Экс-глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отреагировал у себя в Facebook на подозрение в хищении средств "Укргазбанка", объявленное ему сегодня Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Шевченко рассказал, что новость об этом стало для него неожиданностью.

"Информация об объявлении подозрения стала неожиданной — я узнал ее из СМИ", –– прокомментировал он.

Также экс-глава НБУ подчеркнул, что якобы обнаруженные правоохранительными органами факты являются "результатом преждевременных выводов", которые сделаны на основе "поспешных и не доказанных суждений".

"Я готов отвечать за каждую свою подпись! Поскольку каждая сделка, заключенная "Укргазбанком" при моем руководстве, была на 100% рыночной", –– добавил Шевченко.

По его словам, все финансовые операции "Укргазбанка" подтверждены forensic [финансовое расследование], которое совместно проводили Baker Tilly International [британская сеть бухгалтерских и бизнес-консультаций] и Deloitte Touche Tohmatsu [британская группа компаний в сфере аудиторских и консалтинговых услуг], а также отдельным диагностическим обследованием PwC.

Шевченко уточнил, что "Укргазбанк" как государственный банк также проверялся Государственной аудиторской службой Украины.

"По результатам всех этих проверок не было обнаружено никаких нарушений. Все операции были произведены согласно действующему законодательству и в рамках Ценовой политики "Укргазбанка", –– говорит банкир.

Давление со стороны Банковой

Кирилл Шевченко в своей публикации также подтвердил, что выехал из Украины и сейчас находится на лечении за границей. Однако он не уточнил, когда именно покинул пределы государства и на каких именно основаниях. Банкир также не стал уточнять, когда планирует вернуться домой.

По его словам, на протяжении последних двух лет он постоянно испытывал политическое давление на себя, который якобы усилился перед тем, как он принял решение уйти в отставку. Он подчеркнул, что именно это стало причиной ухудшения состояния его здоровья.

"Я не был удобным главой Национального банка", –– уточнил он.

Банкир считает, что "реанимация уголовного дела" трехгодичной давности –– это "проявление политического преследования и сведение счетов". Якобы это дело и раньше использовалось для репутационных атак против него.

"Таким образом меня пытались — но безрезультатно — склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ", –– резюмировал он.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Шевченко в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка" в 2014-2019 гг. В тот период он занимал должность председателя правления финансового учреждения.

Также Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко. Решение поддержали 263 народных депутата.