Рада уволила главу НБУ Шевченко: подозреваемый в хищении средств чиновник выехал за границу, – СМИ

По данным журналистов, Шевченко выехал из Украины несколько недель назад. Ранее он подал в отставку якобы из-за проблем со здоровьем, а сегодня НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка".

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Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Кирилла Шевченко, которого НАБУ подозревает в хищении средств "Укргазбанка", с поста главы НБУ. Об этом сообщается на официальном портале украинского парламента.

Решение поддержали 263 народных депутата.

Также стало известно, что Шевченко выехал из страны и находится за границей. Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как уточняется, Шевченко уже несколько недель находится за пределами Украины. И пока неизвестно, когда он вернется домой.

В рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств "Укргазбанка", антикоррупционные органы уже провели ряд обысков, в том числе дома у бывшего руководителя НБУ.

Предыстория: заявление Шевченко и расследование

Во вторник, 4 октября, глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. В своем заявлении по этому поводу он подчеркнул, что с первых дней работы в финучреждении был антикризисным менеджером и выполнил "миссию", а именно обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в период полномасштабной войны.

5 октября стало известно, что новым главой НБУ может стать экс-руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный. По данным СМИ, его кандидатура давно рассматривалась на Банковой в качестве замены руководства финучреждения.

Уже 6 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Андрея Пышного на должность нового главы НБУ.

Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Шевченко в незаконном выведении 206 млн грн из "Укргазбанка" в 2014-2019 гг. В тот период он занимал должность председателя правления финансового учреждения.

В НАБУ также отметили, что местонахождение экс-главы правления "Укргазбанка" неизвестно.

В своей статье Фокус рассказывал, почему ушел глава НБУ Кирилл Шевченко и что теперь будет с гривной.