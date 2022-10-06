Рада звільнила голову НБУ Шевченка: підозрюваний у розкраданні коштів чиновник виїхав за кордон, – ЗМІ

За даними журналістів, Шевченко виїхав із України кілька тижнів тому. Раніше він подав у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а сьогодні НАБУ повідомило йому про підозру у незаконному виведенні 206 млн грн з "Укргазбанку".

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Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Кирила Шевченка, якого НАБУ підозрює у розкраданні коштів "Укргазбанку" з посади голови НБУ. Про це повідомляється на офіційному порталі українського парламенту.

Рішення підтримали 263 народних депутати.

Також стало відомо, що Шевченко виїхав із країни та перебуває за кордоном. Про це пише агентство "Українські новини" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як уточнюється, Шевченко вже кілька тижнів перебуває за межами України. І поки що невідомо, коли він повернеться додому.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів "Укргазбанку" антикорупційні органи вже провели низку обшуків, у тому числі вдома у колишнього керівника НБУ.

Передісторія: заява Шевченка та розслідування

У вівторок, 4 жовтня, глава НБУ Кирило Шевченко подав у відставку, пославшись на проблеми зі здоров'ям. У своїй заяві з цього приводу він наголосив, що з перших днів роботи у фінустанові був антикризовим менеджером та виконав "місію", а саме забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у період повномасштабної війни.

5 жовтня стало відомо, що новим головою НБУ може стати екс-керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний. За даними ЗМІ, його кандидатура давно розглядалася на Банковій як заміна керівництва фінустанови.

Вже 6 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Андрія Пишного на посаду нового голови НБУ.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Шевченка у незаконному виведенні 206 млн грн з "Укргазбанку" у 2014-2019 роках. У той період він обіймав посаду голови правління фінансової установи.

У НАБУ також зазначили, що розташування екс-глави правління "Укргазбанку" невідоме.

У своїй статті Фокус розповідав, чому пішов голова НБУ Кирило Шевченко і що тепер буде з гривнею.