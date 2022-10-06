"Дізнався зі ЗМІ": ексглава НБУ Кирило Шевченко відреагував на оголошення підозри

Шевченко підтвердив чутки, що перебуває на лікуванні за кордоном і поскаржився на політичний тиск протягом двох років.

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Ексглава Національного банку України Кирило Шевченко відреагував у Facebook на підозру в розкраданні коштів "Укргазбанку", оголошену йому сьогодні Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Шевченко розповів, що новина про це стала для нього несподіванкою.

"Інформація про оголошення підозри стала несподіваною — я дізнався її зі ЗМІ", — прокоментував він.

Також ексглава НБУ наголосив, що нібито виявлені правоохоронними органами факти є "результатом передчасних висновків", зроблених на основі "поспішних і не доведених суджень".

"Я готовий відповідати за кожен свій підпис! Оскільки кожна угода, укладена "Укргазбанком" за мого керівництва, була на 100% ринковою", –– додав Шевченко.

За його словами, всі фінансові операції "Укргазбанку" підтверджені forensic [фінансове розслідування], яке спільно проводили Baker Tilly International [британська мережа бухгалтерських та бізнес-консультацій] та Deloitte Touche Tohmatsu [британська група компаній у сфері аудиторських та консалтингових послуг], а також окремим діагностичним обстеженням PwC.

Шевченко уточнив, що Укргазбанк як державний банк також перевірявся Державною аудиторською службою України.

"За результатами всіх цих перевірок не виявлено жодних порушень. Усі операції були здійснені згідно з чинним законодавством та в рамках Цінової політики "Укргазбанку", –– каже банкір.

Тиск із боку Банкової

Кирило Шевченко у своїй публікації також підтвердив, що виїхав з України і зараз перебуває на лікуванні за кордоном. Однак він не уточнив, коли саме покинув межі держави та на яких саме підставах. Банкір також не став уточнювати, коли планує повернутись додому.

За його словами, протягом останніх двох років він постійно зазнавав політичного тиску на себе, який нібито посилився перед тим, як він вирішив піти у відставку. Він наголосив, що саме це стало причиною погіршення стану його здоров'я.

"Я не був зручним головою Національного банку", — уточнив він.

Банкір вважає, що "реанімація кримінальної справи" трирічної давності — це "прояв політичного переслідування і зведення рахунків". Нібито ця справа й раніше використовувалась для репутаційних атак проти нього.

"Таким чином мене намагалися — але безрезультатно — схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ", — резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Шевченка у незаконному виведенні 206 млн грн з "Укргазбанку" у 2014-2019 роках. У той період він обіймав посаду голови правління фінансової установи.

Також Верховна Рада України проголосувала за звільнення Кирила Шевченка. Рішення підтримали 263 народних депутати.