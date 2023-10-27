В НБУ показали новую монету: когда ее введут в оборот (фото)

На аверсе новой памятной монеты номиналом в 10 грн изображена стилизованная буква "Ї" с соловьем, который символизирует мелодичность украинского языка.

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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Украинский язык" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров. Монета посвящена Дню украинской письменности и культуры, который отмечается 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

На аверсе монеты изображена стилизованная буква "Ї" с соловьем, который символизирует мелодичность украинского языка. В центре буквы расположен малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, которая напоминает гнездо как символ дома и оберег семьи.

НБУ ввел в оборот новую памятную монету Фото: НБУ

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция из букв украинского алфавита, с акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее вес составляет 31,1 граммов. Диаметр монеты — 38,61 мм.

Где можно купить памятную монету

Купить памятную монету "Украинский язык" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. С ноября монета будет доступна в банках-дистрибьюторах:

"Укргазбанк";

"Радабанк";

"Таскомбанк";

"ПриватБанк".

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