Фальшивая гривна: когда в Украине в обороте было больше всего поддельных купюр, — НБУ

Самый опасный пик распространения фальшивой гривны припадает на 2017 год, когда были изъяты очень профессионально напечатанные банкноты, а самый масштабный вброс поддельных купюр случился в 2021 году, накануне крупномасштабного вторжения России в Украину.

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В истории украинской гривны было четыре периода, когда в наличном обороте появилось огромное количество фальшивых купюр. Об этом в интервью The Page рассказал начальник управления Департамента денежного обращения Национального банка Валерий Строчков.

Первый массовый выпуск фальшивых банкнот был замечен в 1998 году. Это были 20-гривневые купюры 1992 года выпуска.

"Эти банкноты, введенные в обращение в Украине в сентябре 1996 года во время реформы, часто называют "канадскими" из-за их печати в Канаде. Отмечалось высокое качество фальсификации, когда некоторые даже не распознавались банковскими аппаратами — сортировщиками", — вспоминает финансист.

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Следующая волна подделок случилась в 2010 году. На этот раз это были банкноты достоинством 200 гривен 2001 года выпуска. Напечатаны они были при помощи струйных принтеров и удачно имитировали некоторые защитные элементы, даже ультрафиолетовые, поэтому их часто принимали в магазинах.

"Тогда за год из обращения изъяли почти 11,4 тысяч фальшивых банкнот, или 61% общего количества изъятых подделок", — подчеркивает Строчков.

С особо опасной версией фальшивой гривны банковская система Украины столкнулась в 2017 году. Речь идет о 500-гривневых купюрах, напечатанных на полиграфическом оборудовании. Всего в течение года было изъято 10,4 тысячи поддельных купюр.

"На тех банкнотах сымитировали несколько машиносчитываемых элементов защиты, использовали способы печати, подобные оригиналу. Реагируя на ситуацию, мы оперативно уведомили правоохранителей, провели рабочие совещания со Службой безопасности Украины", — поясняет сотрудник Нацбанка.

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Но самое масштабное изъятие подделок из оборота в Украине случилось именно накануне полномасштабной войны в 2021 году.

"Если к этому вопросу подходить с учетом того, что в 2022 году произошло полномасштабное вторжение, о тех цифрах стоит задуматься. Потому что с 2019-го у нас начало расти количество изъятых из обращения подделок. В предвоенный 2021-й мы вышли на пик, когда за год изъяли почти 21 тысячу поддельных купюр на 8,2 миллиона гривен", — акцентирует Строчков.

Он вспоминает, что это были в основном банкноты старого образца 2006 года номиналом 500 гривен и 2007 года номиналом 200 гривен — 59% и 31% от общего количества изъятых фальшивок соответственно

На вопрос журналиста о нынешней ситуации в денежном обороте, Строчков ответил, что несмотря на войну, "фальсификации гривны остаются на низком уровне, а ситуация под контролем".

Кратко об истории национальной валюты Украины

Название официальной национальной валюты Украины — гривны — происходит от слова "гривна", которое во времена Киевской Руси обозначало украшение для шеи. Позже, в разные исторические периоды, слово "гривна" неоднократно меняло свое значение. Однако уже в VIII-IX веках при торговых операциях и оплате дани она использовалась как мера веса и счета.

С обретением независимости чрезвычайно важным для Украины стало создание национальной денежной системы. Уже 10 января 1992 года Национальный банк ввел в обращение купоны многократного использования. А с 12 ноября 1992 года единственным средством платежа Украины в наличном и безналичном обращении стал украинский рубль.

В том же 1992 году была начата работа над гривной. Первые банкноты были напечатаны в Канаде и Великобритании.

С 1994 года в Украине открыта Банкнотная фабрика, в апреле 1998 года основан Монетный двор. Теперь украинская гривна печатается по самым современным мировым технологиям, а с недавних пор – с использованием украинского льна.

В этом году исполняется 32 года с момента провозглашения Независимости Украины, а гривне — 27 лет. Фокус исследовал, что происходило с курсом гривны в течение этих лет, имеет ли гривна перспективы укрепиться или же ее курс уже в следующем году преодолеет отметку 40 грн/доллар.

Напомним, Фокус писал, что со 2 октября Нацбанк сообщил о введении гибкого обменного курса. При режиме управляемой гибкости курса НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.