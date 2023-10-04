Россияне прогадали: глава НБУ рассказал, как гривна отреагировала на гибкий курс

Андрей Пышный предупредил о колебаниях курса, но по его словам, они будут несущественными.

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Отмена фиксированного курса и переход к гибкому обменному курсу не дестабилизировали украинскую гривну. Одновременно с этим нововведение регулятора повысило спрос на валюту на межбанке, но Национальный банк Украины (НБУ) стабилизировал ситуацию, продав необходимый объем валюты. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

"После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", который прочили российские ИПСО", — написал он.

По его словам, в НБУ ожидали, что появление гибкого курса на валютном рынке спровоцирует рост спроса на валюту, поскольку так валютный рынок тестирует решимость НБУ.

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"НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций. Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что, когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", – подчеркнул Пышный.

Андрей Пышный объяснил, что будут происходить колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Но все участники рынка, как считает глава НБУ, снова вспомнят как это – работать в нормальных условиях.

Кроме того, управляемый курс позволит финансовой системе и экономики еще лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам.

Как изменился курс 4 октября

Курс гривны по отношению к доллару составляет 36,5901 грн за доллар. Отметим, что Нацбанк с конца июля 2022 года контролировал официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США. То есть после отмены фиксированного курса гривна подешевела на 0,0215 грн.

Также НБУ установил курс гривны к евро, который составит 38,3263 гривны за 1 евро. Ранее курс держался на уровне 38,5177 грн за 1 евро. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 0,1914 гривен.

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Напомним, 2 октября Нацбанк сообщил, что вводит гибкий обменный курс. При режиме управляемой гибкости курса НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.

С 3 октября регулятор будет компенсировать структурный дефицит валюты, поэтому с курсом будут происходить колебания — доллар будет и дорожать, и дешеветь. Но существенные курсовые изменения будут ограничены.