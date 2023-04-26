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Экономика Война и деньги

Крепче не будет. Почему гривна может обвалиться и что сдерживает девальвацию

курс доллара, гривна, наличная валюта, продажа валюты
Фото: Getty Images | Если в апреле гривна активно укреплялась, то в мае возможен откат курса

НБУ на прошлой неделе стремительно увеличил объем продажи валюты из резервов. Это говорит о чрезвычайном росте спроса на доллары. Однако на наличном рынке пока нет существенных колебаний. Как долго курс будет держаться на отметке 37 гривен за доллар?

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Укрепившийся на наличном рынке в апреле до уровня 37,2-37,9 UAH/USD курс гривны может потерять свои позиции, если в ближайшее время будет сохраняться повышенный спрос на иностранную валюту. По данным НБУ, с 17 по 21 апреля 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн. Фактически Нацбанк увеличил продажу валюты в 2,3 раза по сравнению с неделей 10-14 апреля, тогда НБУ продал на рынке $242,92 млн. Что происходит со спросом и предложением валюты и грозит ли гривне майская девальвация?

Большая распродажа. Что происходит на межбанке и где предел роста спроса

С начала 2023 года НБУ купил на межбанке всего $62,30 млн, в то время как продал $8,17 млрд. То есть отрицательное сальдо интервенций составило $8,11 млрд.

Апрель для валютного рынка начинался довольно оптимистично — агрокомпании и фермеры доставали свои валютные накопления, поскольку нуждались в гривне для закупки удобрений, горючего и семян. Анна Золотько, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", говорит, что в некоторые периоды курс на межбанке отходил от максимальной отметки "официальный курс + 1%", что дополнительно стимулировало продажу валюты, и в итоге эти тенденции нашли отражение в объемах валютных интервенций НБУ, которые в первые две недели апреля составили $126 и $243 млн — это два наименьших показателя с начала года. Однако резкий рост объемов продажи валюты Нацбанком, по мнению эксперта, имеет определенное объяснение.

"Резкое увеличение объемов интервенций на прошлой неделе, скорее всего, связано с уплатой процентов сразу по нескольким крупным выпускам ОВГЗ, среди которых много "длинных" бумаг. Очевидно, нерезиденты, являющиеся в основном держателями таких бумаг, воспользовались правом репатриации полученных процентов, что и отразилось в увеличенном спросе на валюту на МВРУ", — объясняет Анна Золотько.

В марте-апреле на валютный рынок влияли фермеры, стремившиеся избавиться от валютных накоплений Fullscreen
В марте-апреле на валютный рынок влияли фермеры, стремившиеся избавиться от валютных накоплений
Фото: Иллюстративное фото

По словам Германа Марченко, директора департамента казначейства ComInBank, в течение прошлой недели наблюдался тренд на рост курса наличного доллара, в связи с этим экспортеры не спешили продавать валютную выручку, и несколько увеличился объем привлечения депозитов с конвертацией в валюту. "Это те факторы, которые, по моему мнению, привели к увеличению продажи валюты Национальным банком", — говорит Марченко.

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Так или иначе, на межбанке в апреле-мае будет сохраняться преимущество спроса над предложением, а Нацбанк будет оставаться главным продавцом иностранной валюты. Хотя, по мнению Германа Марченко, если курс наличного доллара будет приближен к межбанку (36,93 UAH/USD), предложение валюты от экспортеров вырастет.

В мае на рынок могут влиять импортеры и увеличение их спроса, однако возможна и активизация продажи валюты экспортерами.

Главный вопрос, что будет дальше — в мае 2023 года, и влияет ли рост спроса со стороны импортеров на валюту на межбанке на курс наличного доллара. "Учитывая общую статистику февраля-марта, я не ожидаю значительного роста спроса. С другой стороны, фактор посевной уже не будет оказывать значительного влияния на валютный рынок, поэтому дисбаланс в мае, скорее всего, будет больше, чем в апреле. По многим признакам в Украине достаточно активно восстанавливается потребительский спрос, поэтому спрос на валюту со стороны импортеров может расти. Но насколько ощутимым будет этот фактор, как будет реагировать общество на новости с фронта — сказать невозможно", — констатирует Анна Золотько.

Время ожиданий. Будут ли существенные колебания курса наличного рынка в мае

По состоянию на 26 апреля, в банках курс продажи наличного доллара находится на уровне 37,4–38,5 UAH/USD. При этом резких колебаний в сторону ослабления курса гривны не происходит.

"Пока можно констатировать, что фактический разрыв между официальным, банковским и розничным курсами составляет всего 1,5-2,5%. И дальнейшее обесценивание гривны вряд ли возможно", — считает Герман Марченко. Эксперт отметил, что сейчас избыточный спрос на валюту "гасится" рядом мер НБУ, а инфляция с начала года не превышает в среднем 1% в месяц, и благодаря мощной макрофинансовой помощи Украина решает ряд бюджетных вопросов.

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"Сюда же следует добавить посевную, оживление бизнес-активности в Украине, экспортный потенциал, удачные действия ВСУ. В общем, можно предположить, что в следующем месяце стабильная ситуация на валютном рынке сохранится на уровне второй половины апреля: на рынке возможны валютные колебания то вверх, то вниз, но без риска стремительного "падения", — говорит Марченко. Он уверен: нижняя курсовая граница наличной валюты уже четко очерчена, и это 36,9-37 UAH/USD и 39,5-40 UAH/€.

Герман Марченко также предполагает, что коридор допустимых валютных колебаний в мае будет находиться в пределах 37-38,5 UAH/USD и 39,5-41,5 UAH/€.

Увеличения спроса на наличную валюту в Украине пока не происходит Fullscreen
Увеличения спроса на наличную валюту в Украине пока не происходит
Фото: ua.news

Может повлиять на курс гривны в мае и решение НБУ о продаже наличной и безналичной валюты. На прошлой неделе в Нацбанке сообщили, что внесли изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 апреля 2023 г. № 53 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18".

"НБУ расширяет возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года", — говорится в сообщении НБУ.

курс доллара, гривна, наличная валюта, продажа валюты Fullscreen
Решение Нацбанка относительно наличной валюты для банков способно усилить позиции гривны

По мнению Анны Золотько, такое решение Нацбанка создает предпосылки для ужесточения конкуренции между банками и небанковскими учреждениями на наличном валютном рынке. И это может подтолкнуть курс гривны к укреплению.

"По очень приблизительным подсчетам норма позволит банкам дополнительно продавать в кассах около $1 млн в день. Это не очень большая сумма, но при существующем балансе и она может повлиять на рынок, стимулируя приближение наличного курса к уровням МВРУ", — отметила Анна Золотько.

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С другой стороны, эксперт не исключает временный девальвационный тренд, связанный с ростом потребности банков в наличных долларах для подкрепления касс. Однако в дальнейшем принятое Нацбанком решение должно положительно повлиять на курс гривны, имеющий все шансы в мае оставаться в коридоре 37,2-37,9 UAH/USD, конечно, если не будет новых факторов влияния.