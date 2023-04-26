Крепче не будет. Почему гривна может обвалиться и что сдерживает девальвацию

НБУ на прошлой неделе стремительно увеличил объем продажи валюты из резервов. Это говорит о чрезвычайном росте спроса на доллары. Однако на наличном рынке пока нет существенных колебаний. Как долго курс будет держаться на отметке 37 гривен за доллар?

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Укрепившийся на наличном рынке в апреле до уровня 37,2-37,9 UAH/USD курс гривны может потерять свои позиции, если в ближайшее время будет сохраняться повышенный спрос на иностранную валюту. По данным НБУ, с 17 по 21 апреля 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн. Фактически Нацбанк увеличил продажу валюты в 2,3 раза по сравнению с неделей 10-14 апреля, тогда НБУ продал на рынке $242,92 млн. Что происходит со спросом и предложением валюты и грозит ли гривне майская девальвация?

Большая распродажа. Что происходит на межбанке и где предел роста спроса

С начала 2023 года НБУ купил на межбанке всего $62,30 млн, в то время как продал $8,17 млрд. То есть отрицательное сальдо интервенций составило $8,11 млрд.

Апрель для валютного рынка начинался довольно оптимистично — агрокомпании и фермеры доставали свои валютные накопления, поскольку нуждались в гривне для закупки удобрений, горючего и семян. Анна Золотько, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", говорит, что в некоторые периоды курс на межбанке отходил от максимальной отметки "официальный курс + 1%", что дополнительно стимулировало продажу валюты, и в итоге эти тенденции нашли отражение в объемах валютных интервенций НБУ, которые в первые две недели апреля составили $126 и $243 млн — это два наименьших показателя с начала года. Однако резкий рост объемов продажи валюты Нацбанком, по мнению эксперта, имеет определенное объяснение.

"Резкое увеличение объемов интервенций на прошлой неделе, скорее всего, связано с уплатой процентов сразу по нескольким крупным выпускам ОВГЗ, среди которых много "длинных" бумаг. Очевидно, нерезиденты, являющиеся в основном держателями таких бумаг, воспользовались правом репатриации полученных процентов, что и отразилось в увеличенном спросе на валюту на МВРУ", — объясняет Анна Золотько.

В марте-апреле на валютный рынок влияли фермеры, стремившиеся избавиться от валютных накоплений Фото: Иллюстративное фото

По словам Германа Марченко, директора департамента казначейства ComInBank, в течение прошлой недели наблюдался тренд на рост курса наличного доллара, в связи с этим экспортеры не спешили продавать валютную выручку, и несколько увеличился объем привлечения депозитов с конвертацией в валюту. "Это те факторы, которые, по моему мнению, привели к увеличению продажи валюты Национальным банком", — говорит Марченко.

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Так или иначе, на межбанке в апреле-мае будет сохраняться преимущество спроса над предложением, а Нацбанк будет оставаться главным продавцом иностранной валюты. Хотя, по мнению Германа Марченко, если курс наличного доллара будет приближен к межбанку (36,93 UAH/USD), предложение валюты от экспортеров вырастет.

В мае на рынок могут влиять импортеры и увеличение их спроса, однако возможна и активизация продажи валюты экспортерами.

Главный вопрос, что будет дальше — в мае 2023 года, и влияет ли рост спроса со стороны импортеров на валюту на межбанке на курс наличного доллара. "Учитывая общую статистику февраля-марта, я не ожидаю значительного роста спроса. С другой стороны, фактор посевной уже не будет оказывать значительного влияния на валютный рынок, поэтому дисбаланс в мае, скорее всего, будет больше, чем в апреле. По многим признакам в Украине достаточно активно восстанавливается потребительский спрос, поэтому спрос на валюту со стороны импортеров может расти. Но насколько ощутимым будет этот фактор, как будет реагировать общество на новости с фронта — сказать невозможно", — констатирует Анна Золотько.

Время ожиданий. Будут ли существенные колебания курса наличного рынка в мае

По состоянию на 26 апреля, в банках курс продажи наличного доллара находится на уровне 37,4–38,5 UAH/USD. При этом резких колебаний в сторону ослабления курса гривны не происходит.

"Пока можно констатировать, что фактический разрыв между официальным, банковским и розничным курсами составляет всего 1,5-2,5%. И дальнейшее обесценивание гривны вряд ли возможно", — считает Герман Марченко. Эксперт отметил, что сейчас избыточный спрос на валюту "гасится" рядом мер НБУ, а инфляция с начала года не превышает в среднем 1% в месяц, и благодаря мощной макрофинансовой помощи Украина решает ряд бюджетных вопросов.

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"Сюда же следует добавить посевную, оживление бизнес-активности в Украине, экспортный потенциал, удачные действия ВСУ. В общем, можно предположить, что в следующем месяце стабильная ситуация на валютном рынке сохранится на уровне второй половины апреля: на рынке возможны валютные колебания то вверх, то вниз, но без риска стремительного "падения", — говорит Марченко. Он уверен: нижняя курсовая граница наличной валюты уже четко очерчена, и это 36,9-37 UAH/USD и 39,5-40 UAH/€.

Герман Марченко также предполагает, что коридор допустимых валютных колебаний в мае будет находиться в пределах 37-38,5 UAH/USD и 39,5-41,5 UAH/€.

Увеличения спроса на наличную валюту в Украине пока не происходит Фото: ua.news

Может повлиять на курс гривны в мае и решение НБУ о продаже наличной и безналичной валюты. На прошлой неделе в Нацбанке сообщили, что внесли изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 20 апреля 2023 г. № 53 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18".

"НБУ расширяет возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению. Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года", — говорится в сообщении НБУ.

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По мнению Анны Золотько, такое решение Нацбанка создает предпосылки для ужесточения конкуренции между банками и небанковскими учреждениями на наличном валютном рынке. И это может подтолкнуть курс гривны к укреплению.

"По очень приблизительным подсчетам норма позволит банкам дополнительно продавать в кассах около $1 млн в день. Это не очень большая сумма, но при существующем балансе и она может повлиять на рынок, стимулируя приближение наличного курса к уровням МВРУ", — отметила Анна Золотько.

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С другой стороны, эксперт не исключает временный девальвационный тренд, связанный с ростом потребности банков в наличных долларах для подкрепления касс. Однако в дальнейшем принятое Нацбанком решение должно положительно повлиять на курс гривны, имеющий все шансы в мае оставаться в коридоре 37,2-37,9 UAH/USD, конечно, если не будет новых факторов влияния.