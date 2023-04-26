Міцніше не буде. Чому гривня може обвалитися та що стримує девальвацію

Національний банк минулого тижня стрімко збільшив обсяги продажу валюти з резервів. Це говорить про надзвичайне зростання попиту на долари. Проте на готівковому ринку поки що немає суттєвих коливань. Чи довго курс триматиметься на позначці 37 гривень за долар?

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Курс гривні, що зміцнився на готівковому ринку у квітні до рівня 37,2-37,9 UAH/USD, може втратити свої позиції, якщо найближчим часом зберігатиметься підвищений попит на іноземну валюту. За даними НБУ, з 17 до 21 квітня 2023 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $560,07 млн. Фактично Нацбанк збільшив продаж валюти у 2,3 разу порівняно з тижнем 10-14 квітня, тоді НБУ продав на ринку $242,92 млн. Що відбувається з попитом і пропозицією валюти й чи загрожує гривні травнева девальвація?

Великий розпродаж. Що відбувається на міжбанку й де межа зростання попиту

Із початку 2023 року НБУ купив на міжбанку усього $62,30 млн, тоді як продав $8,17 млрд. Тобто негативне сальдо інтервенцій становило $8,11 млрд.

Квітень для валютного ринку починався досить оптимістично — агрокомпанії та фермери діставали свої валютні накопичення, оскільки потребували гривні для закупки добрив, пального та насіння. Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", каже, що в деякі періоди курс на міжбанку відходив від максимальної позначки "офіційний курс + 1%", що додатково стимулювало продаж валюти, а зрештою ці тенденції знайшли відображення в обсягах валютних інтервенцій НБУ, які в перші два тижня квітня склали $126 і $243 млн — це два найменші показники від початку року. Проте різке зростання обсягів продажу валюти Нацбанком, на думку експертки, має певне пояснення.

"Різке збільшення обсягів інтервенцій минулого тижня, скоріше а все, пов’язане зі сплатою відсотків одразу за кількома великими випусками ОВДП, серед яких багато "довгих" паперів. Вочевидь, нерезиденти, які є здебільшого утримувачами таких паперів, скористалися правом репатріації отриманих відсотків, що й відобразилося в збільшеному попиті на валюту на МВРУ", — пояснює Анна Золотько.

У березні-квітні на валютний ринок впливали фермери, які прагнули позбавитися валютних накопичень Фото: Иллюстративное фото

За словами Германа Марченка, директора департаменту казначейства ComInBank, протягом минулого тижня спостерігався тренд на збільшення курсу готівкового долара, у зв'язку з цим експортери не поспішали продавати валютний виторг, і дещо збільшився обсяг залучення депозитів із конвертацією у валюту. "Це ті фактори, які, на мою думку, призвели до збільшення продажу валюти Національним Банком", — каже Марченко.

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Так чи інакше, на міжбанку у квітні-травні зберігатиметься перевага попиту над пропозицією, а Нацбанк залишатиметься головним продавцем іноземної валюти. Хоча, на думку Германа Марченка, очікується, що коли курс готівкового долара буде наближений до міжбанку (36,93 UAH/USD), то пропозиції валюти від експортерів зростуть.

У травні на ринок можуть впливати імпортери та збільшення їхнього попиту, проте можлива й активізація продажу валюти експортерами.

Головне питання, що буде далі — у травні 2023 року, і чи впливатиме зростання попиту від імпортерів на валюту на міжбанку на курс готівкового долара. "З огляду на загальну статистику лютого-березня я не очікую значного зростання попиту. З іншого боку, фактор посівної вже не матиме значного впливу на валютний ринок, тож дисбаланс у травні, скоріш за все буде, більшим, ніж у квітні. Наразі за багатьма ознаками в Україні досить активно відновлюється споживчий попит, отже, попит на валюту з боку імпортерів може зростати. Але наскільки суттєвим буде цей чинник, як реагуватиме суспільство на новини з фронту — сказати неможливо", — констатує Анна Золотько.

Час очікувань. Чи будуть суттєві коливання курсу готівкового ринку в травні

Станом на 26 квітня, в банках курс продажу готівкового долара перебуває на рівні 37,4-38,5 UAH/USD. Водночас різких коливань у бік послаблення гривні не відбувається.

"Наразі можна констатувати, що фактичний розрив між офіційним, банківським і роздрібним курсами складає всього 1,5-2,5%. І подальше знецінення гривні навряд чи можливе", — вважає Герман Марченко. Експерт зауважив, що зараз надлишковий попит на валюту "гаситься" низкою заходів НБУ, а інфляція з початку року не перевищує в середньому 1% на місяць, і завдяки потужній макрофінансовій допомозі Україна вирішує низку бюджетних питань.

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"Сюди ж варто додати посівну, пожвавлення бізнес-активності в Україні, експортний потенціал, вдалі дії ЗСУ. Загалом можна припустити, що наступного місяця стабільна ситуація на валютному ринку збережеться на рівні другої половини квітня: на ринку можливі валютні коливання то вгору, то вниз, але без ризику стрімкого "падіння", — каже Марченко. Він упевнений: нижня курсова межа готівкової валюти вже чітко окреслена, і це 36,9-37 UAH/USD і 39,5-40 UAH/€.

Герман Марченко також робить припущення, що коридор допустимих валютних коливань у травні буде в межах 37-38,5 UAH/USD і 39,5-41,5 UAH/€.

Збільшення попиту на готівкову валюту в Україні поки що не відбувається Фото: ua.news

Може вплинути на курс гривні в травні й рішення НБУ щодо продажу готівкової та безготівкової валюти. Минулого тижня в Нацбанку повідомили, що внесли зміни до постанови Правління Національного банку України від 20 квітня 2023 року № 53 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18".

"НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню. З 21 квітня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року", — йдеться в повідомленні НБУ.

Рішення Нацбанку щодо готівкової валюти для банків здатне посилити позиції гривні

На думку Анни Золотько, таке рішення Нацбанку створює передумови для посилення конкуренції між банками та небанківськими установами на готівковому валютному ринку. І це може підштовхнути курс гривні до зміцнення. "За дуже приблизними підрахунками, норма дозволить банкам додатково продавати в касах близько $1 млн на день. Це не дуже велика сума, але за наявного балансу й вона може вплинути на ринок, стимулюючи наближення готівкового курсу до рівнів МВРУ", — зазначила Анна Золотько.

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Із іншого боку, експертка не виключає тимчасовий девальваційний тренд, пов’язаний зі зростанням потреби банків у готівкових доларах для підкріплення кас. Проте в подальшому ухвалене Нацбанком рішення має позитивно вплинути на курс гривні, який має всі шанси в травні лишатися в коридорі 37,2-37,9 UAH/USD, звісно, якщо не буде нових чинників впливу.